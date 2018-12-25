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伊能靜34年前少女「禁忌照」曝光！　短髮嫩臉激美

記者劉宜庭／綜合報導

伊能靜在2015年跟小10歲的秦昊結婚，生下一個女兒「小米粒」，現在是個幸福的人妻、人母。平時常在社群網站分享生活點滴的她，近來翻出34年前的舊照，發文同時，也忍不住感嘆：「那是再也不會回來的青春期。」

伊能靜。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜逛街「真實素顏」憔悴現形！　老態臉驚呆網…她高EQ回擊。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲伊能靜雖年近半百，皮膚仍保養得很好。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

照片中，當年年僅15歲、正處少女時期的伊能靜，頂著露耳激短髮入鏡，她透露，當時還有髮禁，規定只能留到耳下1公分，只有趁著寒、暑假才能稍微留長：「這已經是極限犯規了。」

此外，伊能靜也回憶起當年男女分班，比較可以靠近的機會，就是中午到福利社買午餐的時候，而她第一次收到情書，則是在小六升上國一時，「另一個學校的高中生，說什麼活動見到，就去查，查到我。」她表示，當時無論是寫情書還是收情書，都是要被記過的。

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

▲伊能靜翻出34年前少女「禁忌照」，頂著極限犯規的短髮。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

不過，伊能靜當時沒有接受對方的心意，不久後就轉學到日本，且高中讀的是女校，期間都沒有戀愛經驗。翻看少女時期舊照的同時，如今49歲、年近半百的她，也忍不住感嘆寫道：「眷村、髮禁、林青霞、ICRT美軍音樂台、瑪丹娜、大毛衣、緊身褲。那是再也不會回來的青春期。」

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