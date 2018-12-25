2位「台灣之光」古典＋電音台北跨年晚會混搭

記者林彥君／台北報導

臺北最High新年城-2019跨年晚會結合電音與古典鋼琴的跨界合作，國際級鋼琴家陳瑞斌和「世界百大女DJDJ Cookie演出，兩人今（25日）首次彩排，找來原住民女歌手莫娜合作演唱，DJ Cookie表示：「我在台北出生，過去也是在各地東跑西跑，這次能在台北市府前陪大家一起跨年很開心！」

▲▼莫娜（左起）、鋼琴家陳瑞斌和DJ Cookie。（圖／華視提供）





兩位「臺灣之光」的首度跨年合作，鋼琴家陳瑞斌透露這次表演歌曲將會融入臺灣、原住民歌曲，並表示在國外表演30幾年，「繞了一圈很榮幸回到台北我住的地方，在台灣跨年很開心」，談到這次跨界合作，他笑說：「我自己邊彈琴都很想跳了！」鋼琴家陳瑞斌是俄國傳奇鋼琴大師貝爾曼唯一的亞洲弟子，有「天使手指」的美譽，曾幫蔡琴、李克勤等藝人編曲，也跟王力宏、李祖英等歌手同台，2017年更登上中國大陸春晚創下收視第一，近10億人口觀賞。



跨年晚會今年以「狂放電」為主題，首度融合電音與電競演出元素，由天心、黑人和海裕芬攜手主持，華語樂壇天后張惠妹、頑童MJ116接力壓軸演出，並邀來韓國女子天團EXID勁歌熱舞陪大家一起High翻新年城，其他獨家卡司還包括吳思賢、謝和弦、安那、MC耀宗、鼓鼓與蕭秉治（廷廷）輪番演出。