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羅志祥追星成功了！　木村拓哉「翻牌」轉發迷弟文

記者蕭采薇／綜合報導

藝人羅志祥長久以來一直是木村拓哉的粉絲，近來木村拓哉開設微博，羅志祥除了秒速關注，更曬照隔空告白。他見到自己的名字和偶像一起登上熱搜，興奮直說「我要哭了，我的名字居然跟我的偶像放在一起啦」，而木村拓哉更是「翻牌回應」，讓羅志祥又有了「粉絲圈錦鯉」的稱號。

▲▼木村拓哉。（圖／CFP）

▲木村拓哉是日本巨星，也是羅志祥追隨多年的偶像。（圖／CFP）

聖誕節果然會發生奇蹟，平安夜這天，木村拓哉真的回應了，他轉發羅志祥的昔日追星照並寫道：「Thanks & merry x’mas！」（應為Merry Xmas）。此舉讓「木村拓哉翻牌羅志祥」立刻登上熱搜，更有人稱他是粉絲界的「錦鯉」（指幸運物），紛紛轉發羅志祥的迷弟照並笑稱：「轉發這個羅志祥，你的偶像就來關注你了。」

▲▼木村拓哉翻牌羅志祥。（圖／翻攝自微博、IG）

▲木村拓哉「翻牌」轉發羅志祥貼文。（圖／翻攝自微博）

木村拓哉被傑尼斯事務所嚴格管控網路肖像權，出道30年來從未開設過社群網站，隨著二女兒以模特兒之姿出道，為了力挺愛女曾破例在IG現身，不過逆光合照仍不見正臉。他低調於本月13日註冊微博並放上個人大頭照，也祝粉絲聖誕快樂，如今已突破40萬人追蹤。

▲▼木村拓哉翻牌羅志祥。（圖／翻攝自微博、IG）

▲羅志祥在IG貼出模仿木村拓哉的照片。（圖／翻攝自羅志祥IG）

木村拓哉23日PO文「早上好」，喜歡他多年的藝人羅志祥也趕來留言：「希望你有美好的一天！天啊快送我上去！」羅志祥更曬出昔日追星照，主動Tag木村拓哉「希望您會看見我」，不過被女友周揚青吐槽「大哥要寫日文！不然你覺得你老公能看得懂？」他回應「我相信我老公他會看得懂的！」不過他隨後重新將貼文加上日文。

▲▼木村拓哉登台宣傳電玩『審判之眼：死神的遺言』。（圖／記者林敬旻攝）

▲木村拓哉「中分中長髮」是其標誌。（圖／記者林敬旻攝）

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