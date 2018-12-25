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應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

記者許皓婷／綜合報導

應采兒和老公陳小春2010年結婚，育有一個兒子Jasper，一家三口的可愛互動，吸引了大批粉絲喜愛。她曾在節目中透露過想生二胎的心願，近日更被目擊，她帶著兒子現身嬰兒用品店，讓她疑似有孕的傳聞，更加甚囂塵上。

▲陳小春、應采兒。（圖／翻攝自應采兒IG）

▲陳小春、應采兒育有一子。（圖／翻攝自IG／應采兒）

應采兒近日被港媒拍到，帶著兒子Jasper逛嬰兒用品店，她疑似在助理陪同下，現身香港太子大廈的一家知名婦嬰用品店，只見她衣著寬鬆，頭上戴著帽子，牽著Jasper步出店外，網友看了直呼：「這一看就是懷了嘛」、「肚子好大了」。據《新浪娛樂》報導，已對此求證應采兒工作人員，對方則回應：「目前藝人在休假中，我們暫時聯繫不上。」

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒現身嬰兒用品店。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

而應采兒前陣子在微博發文，曾意有所指地說：「做遊戲都要有隊友，我采鵝隊已經有隊友啦，那另一隊呢？」更表示：「做媽媽從來不孤單。」並曬出一張自己坐在沙發上的美照，只見她手上拿著馬克杯，開心看向一旁露出燦笑，她身邊放著一罐「孕期用複合維生素」，引發網友揣測她已懷有二胎。

▲應采兒疑吃孕期用維生素。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒疑服用「孕期複合維生素」。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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