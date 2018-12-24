ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥首度Live唱跳新歌帥炸！　網讚「跟MV一樣」神同步

記者盧薇淩／台北報導

亞洲流行天王羅志祥（小豬）近日推出新單曲《NO JOKE》，他日前在「2018今日頭條年度盛典」首度唱跳該首歌曲，還在該盛典上獲得抖音年度之星榮譽。他今年7月開始加入現在時下年輕人流行的抖音手遊，上傳影片大獲好評，不到半年時間有近7千萬個讃，並在抖音獲得明星愛DUO排行榜冠軍，他經常上傳影片，包含搞笑的、酷帥舞蹈的影片，應有盡有、深得喜愛，更有人虧他「活躍的像個假帳號！」

▲▼羅志祥出席2018今日頭條年度盛典 。（圖／emi提供）

▲羅志祥出席「2018今日頭條年度盛典」。（圖／EMI提供）

小豬典禮精彩開場，首次唱跳全新單曲《NO JOKE》，而MV在官方YouTube頻道播出不到4天，點閱率破5百萬。有網友將他當晚在現場的演出畫面和MV比對，狂讚小豬「現場表演跟MV一模一樣」，根本神同步。小豬也透露，幾天前和友人去小吃攤用餐，有人對他大喊「No Joke！」但礙於這次的中心主軸為不搞笑路線，他只能在心裡默默地一直暗爽。

這次的舞蹈風格，羅志祥挑戰從來沒有使用過的肌肉，之前的舞蹈大都是手跟身體的律動，這回大量使用背肌。他笑言，因為拍攝前已經通過大神Jawn Ha的魔鬼特訓一週，所以拍攝第一天就算一直重複跳了30多次，他都看起來精神奕奕，且很幸運沒有被時差困擾。現場許多工作人員第一次看到他的表演，都很好奇問說：「Show幾歲？看起來很年輕耶！而且跳那麼多遍都沒有喊累，體力狀態維持得真好！」小豬聽了非常開心。

▲▼羅志祥出席2018今日頭條年度盛典 。（圖／emi提供）

▲羅志祥獲得明星愛DUO排行榜冠軍。（圖／EMI提供）

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

推薦閱讀

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳！　兩人被迫出面了

宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光
  2. 羅志祥首度Live唱跳新歌帥炸！　網讚「跟MV一樣」神同步
  3. 企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光
  4. 《爸爸2》費曼飛速長大「變聲了」！　開微博PO自拍：一定要支持我
  5. IU：我多唱2首！　2次安可唱到最後一刻「粉絲可以拍照」
  6. 打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面驚覺：是爸爸保佑我
  7. 快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了
  8. 潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光
  9. 五迷帶種！點播周杰倫《雙截棍》　吳宗憲「真的唱了」　
  10. IU吞CD猛飆《迷兒》、《Good Day》　三段高音震破耳膜！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366