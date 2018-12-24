羅志祥首度Live唱跳新歌帥炸！　網讚「跟MV一樣」神同步

記者盧薇淩／台北報導

亞洲流行天王羅志祥（小豬）近日推出新單曲《NO JOKE》，他日前在「2018今日頭條年度盛典」首度唱跳該首歌曲，還在該盛典上獲得抖音年度之星榮譽。他今年7月開始加入現在時下年輕人流行的抖音手遊，上傳影片大獲好評，不到半年時間有近7千萬個讃，並在抖音獲得明星愛DUO排行榜冠軍，他經常上傳影片，包含搞笑的、酷帥舞蹈的影片，應有盡有、深得喜愛，更有人虧他「活躍的像個假帳號！」

▲羅志祥出席「2018今日頭條年度盛典」。（圖／EMI提供）

小豬典禮精彩開場，首次唱跳全新單曲《NO JOKE》，而MV在官方YouTube頻道播出不到4天，點閱率破5百萬。有網友將他當晚在現場的演出畫面和MV比對，狂讚小豬「現場表演跟MV一模一樣」，根本神同步。小豬也透露，幾天前和友人去小吃攤用餐，有人對他大喊「No Joke！」但礙於這次的中心主軸為不搞笑路線，他只能在心裡默默地一直暗爽。

這次的舞蹈風格，羅志祥挑戰從來沒有使用過的肌肉，之前的舞蹈大都是手跟身體的律動，這回大量使用背肌。他笑言，因為拍攝前已經通過大神Jawn Ha的魔鬼特訓一週，所以拍攝第一天就算一直重複跳了30多次，他都看起來精神奕奕，且很幸運沒有被時差困擾。現場許多工作人員第一次看到他的表演，都很好奇問說：「Show幾歲？看起來很年輕耶！而且跳那麼多遍都沒有喊累，體力狀態維持得真好！」小豬聽了非常開心。

▲羅志祥獲得明星愛DUO排行榜冠軍。（圖／EMI提供）