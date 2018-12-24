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5歲Jasper戴眼鏡了！　「透明粗框」遮住半張小臉

記者劉宜庭／綜合報導

星二代Jasper（小小春）是陳小春和應采兒的兒子，先前因參加《爸爸去哪兒5》後爆紅，一家人的有趣互動受到大眾喜愛。24日平安夜這天，爸爸曬出一家三口迎接聖誕節的合照，意外曝光年僅5歲的他戴著眼鏡的模樣，在網路上掀起一陣熱議。

▲▼Jasper曬黑了　盪鞦韆「右腳飛踢」燦笑炸萌！。（圖／翻攝自陳小春IG）

▲Jasper是陳小春和應采兒的寶貝兒子。（圖／翻攝自陳小春IG）

陳小春24日平安夜當晚，透過Instagram發文，曬出一家三口全家福，開心寫道：「聖誕節快樂！」照片中，全家人都穿著充滿節慶氣氛的紅色系上衣，應采兒頭上更戴著裝有聖誕帽的造型髮箍，3人頭靠著頭入鏡合照，畫面被讚相當溫馨。

▲陳小春曬全家福迎接聖誕節，5歲Jasper戴粗框眼鏡。（圖／翻攝自陳小春IG）

▲陳小春曬全家福迎接聖誕節，5歲Jasper戴著粗框眼鏡。（圖／翻攝自陳小春IG）

引人注意的是，年僅5歲、目前應還在上幼稚園的Jasper，臉上竟戴著透明粗框眼鏡，不過，由於眼鏡尺寸似乎太大，幾乎要遮住半張小臉，也因此有人猜測，有可能本來就不是他的，只是為了拍照暫時戴著而已，日前在學校舞台上表演時，也並未見他戴眼鏡。

▲Jasper日前在學校表演活動上並未戴眼鏡。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲Jasper日前在學校表演活動上並未戴眼鏡。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

事實上，這並非Jasper首次戴大眼鏡，先前私底下和王子（邱勝翊）互動時，曾體貼地替王子摘下眼鏡，然後小心翼翼地用紙巾幫忙擦拭，還詢問王子自己是否可以試戴，他戴上粗框眼鏡後，對著鏡頭燦笑的呆萌模樣，在當時也被不少人形容，看起來簡直與老爸陳小春一模一樣。

▲▼王子被Jasper剪髮。（圖／翻攝自王子臉書）

▲▼王子被Jasper剪髮。（圖／翻攝自王子臉書）

▲Jasper先前就曾戴過王子的眼鏡，被形容和陳小春很像。（圖／翻攝自王子臉書）

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關鍵字

Jasper, 小小春, 應采兒, 陳小春, 爸爸去哪兒5, 爸爸去哪兒

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