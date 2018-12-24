「星光幫」男星激動落淚：第一屆感情是真的很好！

記者林映妤／台北報導

勵志法國片《天才樂手行不行》24日舉行特映，電影講述一位擁有音樂鋼琴天賦的年輕人，在追夢過程中遇見伯樂，卻仍充滿坎坷的故事。前「星光幫」歌手盧學叡觀影過程數度激動落淚，「我能體會主角的心情，有夢想就應該去享受它！」

盧學叡當初原本是陪表弟報名星光大道甄選，未曾想過自己可以過關斬將，從千人中晉級至前5強，「我們第一屆的感情是真的很好，大家一起經歷了許多難忘且深刻的回憶，那一段人生經歷，是永遠也沒有辦法被取代的回憶。」

▲▼盧學叡參加《天才樂手行不行》特映，深受感動落淚。（圖／原創娛樂提供）

提及他對音樂的熱忱，如同電影中男主角朱爾斯班切崔一樣，歷經波折卻永不放棄，「音樂對我來說，不像是我的工作，它比較像是我的日常，我的生活不能沒有音樂，它記錄並分享了我的一切，所以不管做音樂能不能賺錢，我都會繼續堅持在音樂這條路上前進。」

電影中男主角遇上伯樂後才開始真正的享受，並完成自己對音樂的夢想，現實生活中盧學叡也曾遇過自己的伯樂，「在音樂道路上，影響我最深的就是郭英男阿公！小時候跟爸爸媽媽去部落採集文化、古調，遇上郭英男阿公，跟他一起合唱老人飲酒歌，幾個老人家就感動哭著說『台東都沒有人會這樣唱了！』」

盧學叡也表示，自己未來將會以線上發行單曲的方式，跟喜愛音樂的同好朋友們分享自己的作品，但現實生活總是要顧的，「歡迎大家多多照顧我，找我演戲或主持。」《天才樂手行不行》2019年1月18日上映。

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