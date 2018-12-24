SBS歌謠大戰合作舞台細節流出！4女團成員將演唱天團歌曲

記者吳孟庭／綜合報導

年末的南韓演藝圈十分熱鬧，除了頒獎典禮之外，還有三大電視台的歌謠慶典，首先將於明（25）日聖誕節當晚登場的《SBS歌謠大戰》，不但可說是唯一集合3大經紀公司的年末活動，網路還流出合作舞台細節，光看名單就讓粉絲期待不已！

▲SBS歌謠大戰公開的男團合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

即將在25日於南韓高尺巨蛋舉辦的《SBS歌謠大戰》，日前公開最終表演名單，包含BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、WINNER、iKON、Apink、MAMAMOO、GOT7、GFRIEND、NCT、MOMOLAND、善美、BTOB、MONSTA X、SEVENTEEN等18組偶像，罕見三大經紀公司全都到齊了，還謠傳(G)I-DLE、Stray Kids、The Boyz三個新人團體也會加入！

▲網路流傳4女團成員將演唱BIGBANG歌曲。（圖／翻攝自Facebook／아이돌 이슈）

網路流傳出更多訊息，粉絲團「아이돌 이슈」就透露，合作舞台中TWICE多賢、Apink普美、MAMAMOO玟星跟GFRIEND銀河，將演唱BIGBANG《花路（꽃길）》，這首歌是BIGBANG當兵後才發行，連本人都還沒上台表演過，尤其GD的部分將由多賢演唱，玟星負責T.O.P的rap，粉絲期待爆棚。

▲Red Velvet與TWICE也有合作舞台。（圖／翻攝自SBS）

另外合作舞台男團部分還傳出有Wanna One朴佑鎭跟裴珍映、MONSTA X的SHOWNU與元虎、SEVENTEEN的Hoshi與珉奎；女團則是Red Velvet派出Irene、瑟琪跟Joy，TWICE找來MOMO、彩瑛與子瑜，再加上官方公布的特別舞台「大勢中的大勢」邀請當紅男團GOT7、WINNER、SEVENTEEN、NCT與Wanna One合作，第二個特別舞台「漂亮孩子旁邊的漂亮孩子」是Red Velvet與TWICE合作，看點滿滿。

▲BTS拍攝男友視角宣傳影片。（圖／翻攝自SBS）

當然，今年solo表現亮眼的WINNER宋旻浩（MINO）會帶來個人單曲，剛以新歌《LOVE SHOT》回歸的EXO，也將有不同於音樂節目的舞台演出，更不用說幫《SBS歌謠大戰》宣傳的BTS，以男友視角拍攝宣傳影片，柾國第一句就說「聖誕節要跟我約會嗎？」讓粉絲大呼一定要「本放死守」（意指要守住直播）。

▼BTS男友視角宣傳影片。（影片來源：YouTube SBSNOW）