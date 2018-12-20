《玩很大》新陣容超狂！　「Energy+黑澀會美眉」團員廝殺PK

記者許皓婷／綜合報導

《綜藝玩很大》播出以來，受到許多觀眾喜愛，遊戲關卡也越來越精彩。節目近日飛往日本廣島出外景，這次的來賓也跟著曝光，陣容相當有看頭，不但Energy微合體，還有《黑澀會美眉》成員，將各自上演昔日團員互相廝殺，讓網友看了直呼期待。

▲▼《玩很大》全新陣容。（圖／翻攝自IG／《玩很大》）



《玩很大》最新一集移師日本廣島，節目20日釋出全員大合照，除了固定班底吳宗憲、KID和小鬼之外，來賓陣容中，還有坤達和阿弟，Energy也意外地微合體，以及曾是《黑澀會美眉》的丫頭、小薰，另外，還有解婕翎和可青，一字排開都是女神級人物。

▲《玩很大》到日本福島出外景。（圖／翻攝自IG／《玩很大》）



《玩很大》這次特別陣容曝光後，備受矚目。由KID領軍「黃隊」，成員有可青、小薰，以及阿弟，另外，「黑隊」由小鬼擔任隊長，坤達、丫頭以及解婕翎為成員，等同於「黑澀會美眉」和「Energy」前成員都各自在敵隊，將上演昔日團員互相廝殺的局面。

▲▼《玩很大》黃隊、黑隊陣容。（圖／翻攝自IG／《玩很大》）



而坤達和小鬼（黃鴻升）這次同為黑隊，也讓網友興奮不已，紛紛留言：「小鬼終於跟達達同隊了」、「期待已久的兄弟同隊」、「終於盼到你們合體了」、「戰力指數提升」。

▲▼小鬼、坤達合體，網友嗨翻。（圖／翻攝自IG／《玩很大》、小鬼）

