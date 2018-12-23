胡歌深夜被爆領證結婚！　對象是23歲「長髮女星」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡歌23日深夜被爆已經領證結婚，對象是23歲女星章樂韻。不過他的工作人員駁斥「假的，假的離譜。」據悉，女方同為「唐人影視」旗下藝人，兩人相差13歲。

▲胡歌被爆領證結婚。（圖／ET攝影中心、章樂韵微博）

▲網爆胡歌領證結婚。（圖／翻攝自微博）

陸網23日晚間突然瘋傳一則貼文，「爆料這位剛出道的95年妹子章樂韵，是胡歌老婆……。」緊接著又有自稱婚慶公司的工作人員透露，「無意間聽到同事們說是胡歌，當時心中一驚，畢竟粉了很多年，一開始還是不信的，不過最後還是祝福他，結婚證領完了已經。官宣估計也是早晚的事……。」

網友見爆料內容相當好奇「這次怎麼這麼乾脆」，也有人怒斥網路造謠「只相信老胡親自官宣。」

胡歌現年36歲，2005年因出道作《仙劍奇俠傳》爆紅，2015年再以《琅琊榜》夯翻兩岸三地，更逐步轉戰大銀幕，最近正在為舞台劇《如夢之夢》登台公演。他出道以來傳出不少緋聞，除了和楊冪有段3年地下情，近年則是和前女友復合薛佳凝，也曾被拍到飯店密會富二代千金，如今再加上同門師妹章樂韵，已經有3個不同緋聞對象。

▲胡歌《琅琊榜》人氣攀上新高峰。（圖／翻攝自胡歌微博）





▲胡歌正在演出舞台劇《如夢之夢》。（圖／翻攝自微博）

章樂韻1995年10月4日出生於深圳，大學時拍攝微電影《夢，開始的地方》被相中進入演藝圈。她2年前簽約唐人影視，2017年演出第一部電視劇《夢幻西遊》，扮演狐美人「胡淼淼」，最近則是在旅遊節目《吃光全宇宙》露臉。

▲章樂韻是唐人影視新人。（圖／翻攝自微博／章樂韻）