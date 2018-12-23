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女歌手親睹《偶像》男星被送行「沒人認出她」　12字獨白超心酸

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女歌手黃英2009年因登上選秀節目《快樂女聲》，奪下季軍順利出道，更因翻唱《映山紅》為人所知，在微博擁有超過百萬粉絲關注的她，近來現身機場時，親睹當紅男星被大票粉絲圍觀，現場卻沒人認出她來，忍不住吐露心中獨白，讓許多粉絲看了心疼不已。

▲小鬼被大票粉絲送行，現場卻沒人認出黃英。（圖／翻攝自黃英微博）

▲黃英親賭男偶像被大票粉絲送行，卻沒人認出她來。（圖／翻攝自黃英微博）

黃英23日下午透過微博發文，PO出一段影片開玩笑自嘲，「一個過氣女歌手的內心獨白。」畫面中，只見機場出現一名男偶像，被大批粉絲圍觀送行，眾人隨著男星方向移動並離開，接著鏡頭轉過來，對著獨自坐在一旁位置的黃英，黃英見狀，忍不住嘆，「想當初我們也是這樣過來的。」

▲小鬼被大票粉絲送行，現場卻沒人認出黃英。（圖／翻攝自黃英微博）

▲黃英開玩笑自嘲「一個過氣女歌手的內心獨白。」（圖／翻攝自黃英微博）

原來，該名被送行的男偶像，其實是從節目《中國有嘻哈》爆紅的小鬼（王凱琳），後來參加《偶像練習生》奪下第8名，成為限定男團NINE PERCENT的其中一員。

▲小鬼被大票粉絲送行，現場卻沒人認出黃英。（圖／翻攝自小鬼微博）

▲在機場被送行的男偶像其實是小鬼。（圖／翻攝自小鬼微博）

然而，黃英將影片及心酸獨白PO網後，畫面讓不少粉絲極為不捨，吸引不少網友留言鼓勵，「心疼，抱一抱」、「沒事，妳是我心裡永不過期的女神」、「現在的你也不差，加油」，在網路上引發一陣熱議。

►點我看黃英影片。

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關鍵字

黃英, 快樂女聲, 小鬼, 偶像練習生, 王凱琳

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