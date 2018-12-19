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勇兔爆耍心機「後台搶位置」　玉兔記恨12年：她很奸詐！

記者許皓婷／綜合報導

藝人玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，和曾同是節目班底的勇兔（林筳諭），因而結識成為好友。但她近日在節目上，就爆料自己因為「一件事」，記恨對方長達12年，她更直言：「（勇兔）很奸詐！」

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自Facebook／玉兔、勇兔）

▲玉兔記恨勇兔「一件事」12年。（圖／翻攝自Facebook／玉兔、勇兔）

玉兔和勇兔近日一起上《麻辣天后傳》，她在節目上爆料，兩人當年錄節目在後台時，自己剛好有位置坐，而勇兔到了後沒位置坐，但卻突然走到她身旁：「玉兔！我剛發現你包包手機響了。」她便起身，離開座位去查看，結果發現，自己手機根本沒有未接來電。

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自YouTube）

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自YouTube）

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自YouTube）

▲勇兔告訴玉兔電話響，卻完全沒有。（圖／翻攝自YouTube）

而玉兔看完手機回去時，發現勇兔已經坐在自己原本的座位上了，讓她當場傻眼，一旁的人聽完也直呼：「心機好重」，她也不解地反問：「我的手機沒響阿！」結果勇兔只是淡淡地回應：「是喔！那可能是我聽錯了吧。」一旁的勇兔則解釋自己有點幻聽，有時候會手機神經質，誤以為別人鈴聲響。

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自YouTube）

▲玉兔爆料勇兔耍心機。（圖／翻攝自YouTube）

▲玉兔因「搶位置事件」記恨勇兔12年。（圖／翻攝自YouTube）

 ▼玉兔、勇兔聊當年恩怨片段（約28"20處）。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

勇兔, 玉兔, 麻辣天后傳, 我愛黑澀會

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