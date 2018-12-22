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Lulu聽星光幫重現《因為我相信》頭皮發麻：天靈蓋好癢

記者林彥君／台北報導

星光幫成員盧學叡、凱希及潘裕文日前上中天《燃燒吧！大腦君》，三人現場美聲合唱《因為我相信》，讓主持人Lulu聽了讚：「天靈蓋好癢！」大腦軍團表示是星光幫伴長大，過了多年都沒變，Lulu卻調皮的說：「有喔！有人有變喔！」讓明顯發福不少的盧學叡自嘲：「我已經不是當年那一個盧學叡了，是兩個！」
 ▲潘裕文、凱希、盧學叡。（圖／中天提供）

▲潘裕文（左起）、凱希、Lulu和盧學叡。（圖／中天提供）

▲潘裕文、凱希、盧學叡。（圖／中天提供）
本集節目探討傷心的人到底適不適合聽慢歌，節目中端出醫學研究，指出泌乳激素較高的人容易傷心難過、情緒低落，而情緒低落時泌乳激素也會相對較高。盧學叡自曝自己在失戀的時候愛聽陶喆的歌，聽完就覺得得到宣洩，但聽的不是悲情的抒情歌，而是《王八蛋》這首歌。

▲潘裕文、凱希、盧學叡。（圖／中天提供）

▲潘裕文、凱希、盧學叡。（圖／中天提供）

為了身體力行驗證醫學研究，盧學叡、凱希及潘裕文還在錄影前一天特別到診所抽血檢驗，三人在錄影現場還捲起袖子秀出抽血針孔，有趣的是，事隔一日後凱希的手臂上竟還留有抽血後黏棉花的殘膠，主持人與來賓猛虧凱希：「你是不是都沒洗澡？」讓凱希尷尬到不行，連忙澄清：「有啦！只是沒有特別搓！」
 
潘裕文也在節目中透露自己超級怕打針，原來是小時候看過有小朋友因為在打針時亂動，針頭竟斷掉、卡在屁股裡被救護車載走，讓潘裕文每每要打針就心有餘悸。約莫2、3年前，也曾因要打針而嚇到昏倒，這次抽血也讓他緊張到臉色發白、冷汗直流。被問及「打針和前女友比較怕哪個？」潘裕文猶豫了三秒說：「都怕！」Lulu繼續追問如果是前女友幫你打針呢？潘裕文表示：「會嚇到升天吧！」

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