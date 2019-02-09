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清明時節「好兄弟愛上我」　2019泰國8部BL劇…攻占腐女心！

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲2019泰國8部BL劇要攻占腐女心。（圖／翻攝自網路）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇近年急速圈粉，擅長製作同性愛戲劇的GMM TV更在2019年推出13部新劇預告，其中3部BL劇備受矚目，包括《愛情傳播學》、《深藍之吻》、《清明時節愛上我》，其中一部預告更突破250萬觀看次數。除了上述新劇，2017年夯劇《逐月之月》也宣布開拍第2部，但是主角全換人受到極大爭議，以下8部BL部要來攻占腐女心啦！

※戀愛傳播學／Theory Of Love

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《戀愛傳播學》預告破250萬觀看次數。（圖／翻攝自網路）

《戀愛傳播學》描述大學電影系學生Terd，默默暗戀好友兼花花公子Khai。由於Khai在各個學院都有女友，唯獨藝術傳播學院沒有，理由是「不和朋友談戀愛」，令他又期待又失望，甚至鼓起勇氣打算告白，卻被誤會成「傳授撩妹招數」，就在死心淚崩的時候，好友似乎察覺到了他的心意。該劇由《我的狗狗男友》中的Gun和Off主演，預告中舉字牌告白的橋段，更模仿經典電影《愛是您愛是我》，幽默又揪心的劇情，至今觀看次數超過250萬，是GMM TV的13部新劇預告中，人氣最旺的作品。

※深藍之吻／DARK BLUE KISS

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《深藍之吻》描述男男情侶戀愛日常。（圖／翻攝自網路）

《深藍之吻》是《愛我你再親親我》的延伸，改編自人氣小說，故事中的Kao和Pete起初互相看不順眼，後來卻激發感情。《深藍》描述兩人交往之後的戀愛日常，男男戀愛難以向家人坦白，又有眾多男勁敵登場，衝擊雙方感情，該劇男男主角New和Tay在2018年曾來台舉辦見面會，男男CP成為故事主線將再度吸粉無數。

※清明時節愛上我／He's Coming to me

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《清明時節愛上我》哥哥幽魂愛上弟弟。（圖／翻攝自網路）

《一年生》爆紅的Singto（獅子）帶來新作《清明時節愛上我》，搭檔《愛來了別錯過》的Ohm（陳炳林），兩人都是爆紅中的新男神，首度帶來全新火花。該劇改編自同名小說，描述一縷墳前幽魂，發現來掃墓的小弟弟Tun能夠看見自己，兩人便成為知己，隨著小弟弟長大變成青年、更交了女友，他的心也越來越痛，這才發現內心已經產生超越世俗的感情，作品結合男男純愛和靈異，更是泰劇最拿手的兩大元素，加上2大男主角在台灣粉絲眾多，電視劇未開播已經先轟動。

※倆兄弟／2 Brothers

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《2 Brothers》未必是BL劇但是畫面高甜。（圖／翻攝自網路）

《2 Brothers》被形容是男男版的《公主小妹》，描述富可敵國的企業家富三代，因為奶奶臥病願望，他用盡辦法要找到失散的叔叔，結果陰錯陽差找到叔叔的假兒子。富三代是泰版《宮》的Tao，假兒子是《逐月之月》Bas，兩人假裝兄弟同住一個屋簷下，也各自和不同的女孩發生曖昧情愫，不過就在兩段愛情各自發展的時候，兄弟的「高甜互動」又點燃一堆腐女心，究竟是BL還是BG，得等到開播了才揭曉答案。

※心動時刻／Heart Beat The series

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《心動時刻》描述高中校園男男戀。（圖／翻攝自網路）

《心動時刻》以高中校園為舞台，描述Toy被老師要求加入樂團「The Boys」負責唱歌，他冷漠拒絕，也讓樂團隊長Bas相當憤怒。其實他沒有音樂天份，和樂團團長不打不相識，畫面尺度更是破表。

 

※逐月之月2／2 Moons 2

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《逐月之月》第二部顏值降低。（圖／翻攝自網路）

《逐月之月》改編自超人氣小說，描述平凡男孩為了接近暗戀的校草學長，努力改變自己考上大學的故事，學長、學弟之間互相暗戀，2017年播出時造成全亞洲轟動，更讓劇中男主角God、Bas、Copter、Kimmon、Tae、Tee等人因戲爆紅，其中5人還組成男團「SBFIVE」來台舉辦粉絲活動。該劇宣布開拍第二部，6位主角全數被撤換，背後原因製作公司、經紀公司各說各話，衝擊大批粉絲，最終選角出爐，被狂酸「顏值下降」，不過仍按照行程開鏡。

※程心程意／My Engineer

▲2019泰國8部BL劇。（圖／翻攝自網路）

▲《程心程意》描述工程學院愛情。（圖／翻攝自網路）

《程心程意》又名《我的工程師男友》，是繼《一年生》後又以工程學院為故事舞台的BL劇。該劇將描述3對CP的愛情，且找來是《一年生》的導演掌鏡，雖然選角全數新人，仍收到高度期待。

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