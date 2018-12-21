八三夭宣布高雄開唱！　小橘「邪惡壞笑容」超真實看板曝光

記者盧薇淩／台北報導

八三夭9月完成台北小巨蛋演出，2019年3月23日將首度前進高雄巨蛋開唱，20日公開「熱血進化版」的高雄場主視覺，由日前完成永康街Gucci art wall，65歲的台灣手繪電影海報職人顏振發老師操刀，親自一筆一畫完成「長350公分、寬220公分」的巨幅畫作，顏師傅48年精湛熟捻的技巧，可直接在畫布上作畫，團員們表示：「這太厲害，相似度破百！」

▲八三夭將在高雄巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

現居台南的顏振發老師，是全台目前碩果僅存的手繪電影看板師傅，作畫超過40年，對於潮牌文化很有想法的阿璞說：「『手繪電影看板』是專屬台灣最早的街頭藝術，從小我們看的塗鴉都是外來文化，但顏師傅一路堅持到現在用手繪完成，這精神跟八三夭精神很像，因此有了這次合作提案。」八三夭解釋，「我們常覺得自己在原地踏步做一件事，可是老師傅比我們更堅持，因為他喜歡畫畫，一畫就畫了一輩子，用一輩子做好一件事，最後變成一派文化，這不是很搖滾嗎？」

▲八三夭找來手繪電影海報師傅合作。（圖／滾石提供）

雙方來回溝通了近1個月，師傅花了一周動筆完成，看到師傅完工作品後，團長小橘驚呼：「師傅把我那邪惡壞壞的笑容，還有眉語間透露內心奸詐的神情都畫出來了！」主唱阿璞說：「我看也覺得跟自己像，劉逼的也像、霸天也像、阿電也像，連阿電上衣背心上的臉都像！只要有臉就像，超強！」

八三夭將在2019年3月23日挑戰高雄巨蛋，問到「高雄場」有沒有信心會秒殺加場？八三夭說有信心沒把握」，再補充「謙虛的人都會這樣說」，也透露會有台北場沒有的「彩蛋」。