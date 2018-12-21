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鄒兆龍雙胞胎兒首露面！「基因超強」神複製　高過180cm爸

記者洪文／台北報導

「常威」鄒兆龍來台代言拍攝手機遊戲《黃金娛樂城》廣告，據悉代言費有7位數，還順勢帶了一對雙胞胎兒子來台灣體驗自己的工作環境，兩人第一次在公開場合亮相，略顯害羞，兩個兒子年僅15歲，卻已有190公分高，180公分的龍哥在他們旁邊瞬間矮了一截，鄒兆龍搞笑表示兩個兒子（Kian、Kaden）分別是保鑣A與保鑣B，自己則是「保護保鑣的人」，惹笑眾人。

▲▼「常威」鄒兆龍首度公開雙胞胎公子。（圖／記者張一中攝）

▲「常威」鄒兆龍基因超強，雙胞胎公子Kian、Kaden長得超像。（圖／記者張一中攝）

鄒兆龍受訪時透露自己第一次自己帶兩個兒子出遠門，因為10歲女兒在美國還有課程要上，因此與媽媽留在美國，出發前女兒哭得死去活來，他說：「因為她最喜歡的三個男人都要離開了，捨不得。」他還驕傲表示自己兩個兒子都進了高爾夫球校隊：「總共14個名額，我家就佔了2個。」對於家中的教養方式，鄒兆龍認為自己和太太都和小孩們像朋友一樣相處，培養他們有興趣最重要，只要他們喜歡，都會鼓勵去做。

▲▼「常威」鄒兆龍首度公開雙胞胎公子。（圖／記者張一中攝）

▲「常威」鄒兆龍站在雙胞胎公子Kian、Kaden旁邊，瞬間矮了一截。（圖／記者張一中攝）

這次廣告導演是娛樂圈的藝人大愷，他透露：「我們通告發龍哥早上8點，沒想到龍哥7點就到場，足足早了一個小時，因為他習慣先融入現場環境，拍的每一顆鏡頭都是對的！」驚嘆鄒兆龍的敬業程度。他還表示這次拍攝廣告規格是電影等級，鄒兆龍的角色會不同於以往，大愷形容：「龍哥會很嚴肅的搞笑，會讓大家看見不一樣、幽默的他。」對於這次拍攝僅一週就敲定飛來，鄒兆龍霸氣表示：「不用懷疑太多，大家一起合力完成一件事最重要。」

▲▼「常威」鄒兆龍首度公開雙胞胎公子。（圖／記者張一中攝）

▲▼「常威」鄒兆龍回台拍廣告，要記者告訴大家：「也可以找我拍廣告！」（圖／記者張一中攝）

▲▼「常威」鄒兆龍首度公開雙胞胎公子。（圖／記者張一中攝）

▲▼「常威」鄒兆龍首度公開雙胞胎公子。（圖／記者張一中攝）

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