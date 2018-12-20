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謝祖武失智只記得《初戀情人》　暴瘦3KG追車狠摔滿身傷

記者林奕如／台北報導

謝祖武在TVBS《初戀的情人》上演苦情戲碼，因為失智症忘記家人，只記得「初戀情人」潘慧如，在街道迷路許久進了警局，潘慧如顧往日情前去接他，但受不了謝祖武的死纏爛打，憤而搭車離去，他追車時在地上滾了又滾，手肘、膝蓋有保護措施，但其他部位滿是擦傷。

▲謝祖武《初戀的情人》失智，只記得初戀情人，讓涂善妮很無奈。（圖／TVBS提供）

▲謝祖武《初戀的情人》失智，只記得初戀情人潘慧如（右），讓涂善妮很無奈。（圖／TVBS提供）

謝祖武擔心上鏡不好看，拍攝期間每天早上都會逼自己喝一杯咖啡，藉此消水腫，在日夜操勞的情況下，他暴瘦3公斤，腰帶還得請助理幫忙多打兩個洞，以防拍攝到一半褲子往下滑走光。

▲謝祖武《初戀的情人》失智，只記得初戀情人，讓涂善妮很無奈。（圖／TVBS提供）

▲謝祖武拍戲犧牲在地上翻滾。（圖／TVBS提供）

最新一集他迷路進了警局，「初戀情人」潘慧如前去接他，「老婆」涂善妮得知消息後也到場，但因為受到失智症影響，謝祖武已經不認得涂善妮，一心只想跟潘慧如走，潘慧如一怒之下推倒謝祖武，三人在街頭起了嚴重衝突，潘慧如最後轉頭搭車離開。

謝祖武上前追車，腳步不穩在柏油路上摔倒，他戴上護肘、護膝，做好保護措施，由於導演希望能多切換幾個鏡位，最後配合要求連摔四、五次。潘慧如慰勞大家拍外景戲辛苦，請經紀人購買多桶炸雞送到現場，吃雞補身。

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