奧斯卡候選名單／外語片9強《小偷家族》《燃燒烈愛》根本死亡之組

記者許瑞麟／綜合報導

美國影藝學院公布奧斯卡部分獎項的入圍候選名單，有別於過去在不同的時間公布不同獎項，此次首度一次釋出9個獎項，正式入圍名單將在2019年1月22日宣布，典禮於2月24日舉行。

最佳外語片

《毒梟幻影》（Birds of Passage）哥倫比亞

《The Guilty》丹麥

《無主之作》（Never Look Away）德國

《小偷家族》日本

《小傢伙》（Ayka）哈薩克

《我想有個家》（Capernaum）黎巴嫩

《羅馬》墨西哥

《沒有煙硝的愛情》波蘭

《燃燒烈愛》南韓

▲是枝裕和《小偷家族》、李滄東《燃燒烈愛》闖進奧斯卡外語片9強名單。（圖／《小偷家族》《燃燒烈愛》劇照）



最佳原創音樂

《滅絕》

《復仇者聯盟3：無限之戰》

《西部老巴的故事》

《黑豹》

《黑色黨徒》

《瘋狂亞洲富豪》

《史達林死了沒？》

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《登月先鋒》

《假若比爾街能說話》

《犬之島》

《愛·滿人間》

《噤界》

《一級玩家》

《為副不仁》

最佳原創歌曲

《When A Cowboy Trades His Spurs For Wings》西部老巴的故事

《Treasure》美麗男孩

《All the Stars》黑豹

《Revelation》被消除的男孩（Boy Erased）

《Girl In The Movies》Dumplin'

《We Won’t Move》致所有逝去的聲音

《The Place Where Lost Things Go》愛·滿人間

《Trip A Little Light Fantastic》愛·滿人間

《Keep Reachin’》Quincy

《I’ll Fight》RBG

《A Place Called Slaughter Race》無敵破壞王2：網路大暴走

《OYAHYTT》Sorry to Bother You

《Shallow》一個巨星的誕生

《Suspirium》窒息

《The Big Unknown》寡婦

最佳視覺特效

原本的20強名單有《水行俠》、《大黃蜂》、《超人特攻隊2》、《犬之島》等，最後都未能進入候選名單。



《蟻人與黃蜂女》

《復仇者聯盟3：無限之戰》

《黑豹》

《摯友：維尼》

《登月先鋒》

《侏羅紀世界：殞落國度》

《愛·滿人間》

《一級玩家》

《星際大戰外傳：韓索羅》

《馬克的異想世界》

最佳化妝與髮型設計

《黑豹》

《波希米亞狂想曲》

《邊境奇譚》

《雙后傳》

《Stan & Ollie》

《窒息》

《為副不仁》

最佳紀錄片

《Charm City》

《Communion》

《Crime + Punishment》

《Dark Money》

《The Distant Barking of Dogs》

《Free Solo》

《Hale County This Morning, This Evening》

《Minding the Gap》

《Of Fathers and Sons》

《鎖不住的使命》（On Her Shoulders）

《RBG》

《消失的膠卷》（Shirkers）

《The Silence of Others》

《Three Identical Strangers》

《Won’t You Be My Neighbor?》

最佳紀錄短片

《Black Sheep》

《End Game》

《Lifeboat》

《Los Comandos》

《My Dead Dad’s Porno Tapes》

《A Night at the Garden》

《Period. End of Sentence.》

《’63 Boycott》

《Women of the Gulag》

《Zion》

最佳動畫短片

《Age of Sail》

《Animal Behaviour》

《Bao》

《Bilby》

《Bird Karma》

《Late Afternoon》

《Lost & Found》

《One Small Step》

《Pépé le Morse》

《Weekends》

最佳實景短片

《Caroline》

《Chuchotage》

《Detainment》

《Fauve》

《Icare》

《Marguerite》

《May Day》

《Mother》

《Skin》

《Wale》