雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她在古巴遇見真愛金振赫（朴寶劍飾演），但兩人礙於職場關係，不斷遭受非議。直到第6集尾聲，她在記者面前首度承認「我們是曖昧關係」，然而，她高度曬愛惹怒金會長，情侶倆面臨離別。

車秀賢終於反抗媽媽。（圖／翻攝自tvN）

車秀賢成年以來，從沒按照自己的想法生活，直到遇見金振赫，才找回自己的快樂，當著記者面前承認：「我們是曖昧關係！」媽媽氣到痛罵：「我分明警告妳了！當一個有用的女兒！」但她絲毫沒有動搖、正面反擊：「到現在為止我一直都是活得像一個有用的女兒，現在我也想過自己的人生。」

當著全媒體面前告白後，代表車秀賢還主動到金振赫任職的宣傳部打招呼，變得毫無顧慮，她也主動向男方表明：「怎麼只擔心我？我只是怕你變得更為難。」但金笑著表示沒事，兩人互吐心聲，兩人不時約吃飯約會，就像一般情侶，金振赫主動餵她吃牛排，她也體貼餵男方吃。

理事打算調職金振赫。（圖／翻攝自tvN）



另一方面金會長卻氣得牙癢癢，要求公司理事趕走金振赫，「竟敢對我拔刀示威！」理事為了除掉金振赫，擅自頒布人事調動，恐嚇男方已經威脅到車代表在公司的地位：「你要去束草，還是要辭職，看你決定。」為了幫車秀賢守住童話酒店，金振赫決定離開首爾。

金振赫下定決心離開。（圖／翻攝自tvN）



離開前，金振赫故作堅強，總是在車秀賢面前笑得燦爛，為了留下兩人的回憶，他動身跑往車秀賢家裡，拿起手機想要留下兩人的合影，但車秀賢慌張回答：「我照一下鏡子。」他則嘴甜稱讚：「不用照鏡子也很美！」拍了許多笑得燦爛的合照。

車秀賢知道金振赫要離開，氣到準備反擊。（圖／翻攝自tvN）



金振赫向家人道別，並向公司同事坦言即將離開的事情，金振赫好友看不下去，主動告知車代表調職一事，車秀賢果真生氣了，調頭回公司，來勢洶洶喊著：「把崔理事叫過來！」劇情暗示著兩人即將面臨離別。