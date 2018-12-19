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專訪／蒼井空「喝醉狂吐」尋到真愛　老公1句話打動她

▲蒼井空接受專訪揭開老公神秘面紗。（圖／記者周書羽攝）

▲蒼井空接受專訪揭開老公神秘面紗。（圖／記者周書羽攝）

記者吳睿慈／專訪

35歲前AV女優蒼井空是暗黑界「資深前輩」，自AV界出道、轉行、前往大陸耕耘事業，直到1月發表結婚宣言，一路以來的努力，連網友都認同，留言下方充滿許多祝福。結婚以來，她鮮少對外提及談到老公，12月來台感謝粉絲的支持，有誠意地帶著老公一併出席，接受《ETtoday》專訪時，揭開DJ Non神秘的面紗，提起老公，她滿臉幸福形容：「他是個溫柔的男人。」

▲▼ 蒼井空專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲蒼井空在聚會上喝醉，卻因此找到真愛。（圖／記者周書羽攝）

蒼井空透過朋友圈的介紹認識Non，男方一開始就展開熱烈追求，但她希望交往對象是以結婚為前提，不確認能不能把自己的一生交付給對方，直到有一次，在朋友的慶生會上，她不小心喝醉了，都是老公在照顧她，「我喝到吐，他卻稱讚『好可愛』，我心裡想說『都吐成這樣了，你還覺得我可愛』。」老公的體貼終於打動她的心，決定與他走下去。

結婚到現在1年，蒼井空非常幸福，「這是我很嚮往的婚姻目標，現在這樣的自己是最幸福的，最能感覺到愛的階段。」與個性溫柔的Non結婚，讓她對於婚姻改觀不少，「很多女性要負擔很多家務事，但老公家事通通都會做，結婚時，我甚至比一個人生活家事做得還少。」她為老公打100分滿分，兩人從交往到結婚都沒吵過架，她笑說：「我什麼事情他都接受，所以，我有時候也不會發覺我錯了。」

▲▼ 蒼井空感謝粉絲記者會 。（圖／記者周書羽攝）

▲蒼井空為老公打100分。（圖／記者周書羽攝）

夫妻倆從沒吵過架，那如何一句話惹怒老公？蒼井空陷入長時間沈思，最後笑著表示：「好像沒有。」直到訪問結束時，她繼續想著如何一句話惹怒老公，工作人員出聲表示：「如果是說他禿頭呢？」她只是笑笑回答：「那他也只會反駁說『我才不是』，不會生氣。」不用言語多說明，也能令人真實感受到她找到幸福了！

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