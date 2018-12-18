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崔振赫新劇被爆「30小時殺人行程」　工作人員爆肝求救

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》由張娜拉、崔振赫主演，皇后床上抓姦皇帝與情婦的狗血劇情，讓討論度節節攀升，甚至超越夯劇《男朋友》的收視率，穩坐水木劇的冠軍寶座。怎料，有工作人員18日爆料，劇組罔顧人命連續拍攝超過29小時又30分鐘，不少人已經精疲力盡、體力接近臨界點，為他們發聲的律師也心痛表示，從工作人員寫的工作日誌裡，看見文字裡暗藏著「救救我」的訊息。

《皇后的品格》爆出工時超長。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》爆出工時超長。（圖／翻攝自SBS）

根據勞動人權公會敘述，《皇后的品格》拍攝團隊從10月10日凌晨4點半拍到11日早上10點才結束，1天共拍了29小時又30分鐘，而11月21日到30日又展開長時間拍攝，幾乎天天都是7、8點開工，拍到隔天早上的6點，且他們一進入拍攝，曾最長超過10個小時都沒休息，工時過長讓工作人員各個苦不堪言。

公會李姓理事長2年前兒子因拍攝電視劇《獨酒男女》過勞自殺，他痛心地表示：「2年過去，相同的事情又上演了。」他指控《皇后的品格》作家口口聲聲表示「這個作品要寫給孤單的人，帶給他們希望」，卻沒有人關心在鏡頭背後同樣環抱希望的勞動者。

。（圖／翻攝自SBS、韓媒）

▲工作人員曝光拍攝時長，最起碼都17小時起跳。（圖／翻攝自SBS、韓媒）

律師也揭開工作人員寫下工作日誌，從9月開始拍攝，時長卻越來越長，11月起更是讓人喘不過氣的戲劇拍攝期，尤其是29小時又30分鐘的長時間拍攝，他只看見文字裡暗藏著「救救我」的訊息，「和殺人沒兩樣的過勞，請提出一個可以根除長時間勞動的方案。」

對於拍攝種種爆料，製作《皇后的品格》的電視台SBS否認29小時拍攝，「只有21小時的拍攝，且21小時裡包括首爾到拍攝地井邑的交通時長，以及吃飯、休息的時間。」電視台方面強調工作人員有得到充分地休息，且每人還可以得到約台幣1000元的交通津貼。

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