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「朴敘俊緋聞前女友」訂婚了？無名指戴戒指　男友現身洩愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員白珍熙2013年飾演《奇皇后》反派打開知名度，事業一帆風順，感情生活也很豐富，她曾與朴敘俊合作戲劇《金子輕鬆出來吧》結緣，兩人擁有相同情侶配件被爆交往。直到2015年與男星尹賢旻拍攝《我的女兒，琴四月》，兩人隔年認愛，穩定交往至今逾2年，18日更傳出「訂婚」傳聞，她在IG貼出的一張照片引起熱議。

▲▼「朴敘俊緋聞前女友」訂婚了？無名指戴戒指　男友現身洩愛（圖／翻攝自《墜道》、白珍熙IG）

▲白珍熙、尹賢旻穩定交往至今2年多。（圖／翻攝自《我的女兒，琴四月》）

白珍熙2013年爆出與朴敘俊交往，但雙方都沒承認這段戀情。直到遇見尹賢旻才大方放閃，男方後來出演《隧道》知名度暴漲，小倆口感情也越加穩定，她18日貼出一張低頭滑手機的照片，男友還驚喜現身留言區回覆：「是誰呀，拍得這麼好。」愛得高調，甚至有粉絲發現，她左手無名指上多了戒指，令網友驚喜不已，紛紛回應「戒指」，兩人遭傳訂婚傳聞。

▲▼「朴敘俊緋聞前女友」訂婚了？無名指戴戒指　男友現身洩愛（圖／翻攝自《墜道》、白珍熙IG）

▲▼白珍熙突然曬出無名指戴戒的照片，男友還稱讚「誰呀，拍得真好」。（圖／翻攝自白珍熙IG）

▲▼「朴敘俊緋聞前女友」訂婚了？無名指戴戒指　男友現身洩愛（圖／翻攝自《墜道》、白珍熙IG）

事實上，白珍熙1月曾在訪問時提及男友尹賢旻，比起嫉妒與她對戲的男星，男友反而會給予她更多應援，讓她更有安全感，兩人交往穩定，不免被問到關於結婚的計畫，但她當時僅表示：「還沒有計劃。」反倒尹賢旻曾在節目上坦言「以防萬一，因此一直都有在準備，也很認真存錢。」

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