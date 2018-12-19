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韓男團爆性騷「大腿夾粉絲」：跟我交往　沈默1天退團！　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名娛樂公司FNC旗下培育許多樂團，其中在2015年出道的N.Flying，成軍以來未能大紅大紫，成員權光珍卻在18日遭爆料勾引粉絲、講成員壞話以及背後毀謗公司，氣得歌迷在網路連署「要求權光珍退團」，對此，所屬公司沈默1天後，否認網路上的爆料，但證實權光珍將退團。

▲▼韓團N.Flying出道未能大紅大紫，負面新聞卻先引起騷動。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓團N.Flying出道未能大紅大紫，負面新聞卻先引起騷動。（圖／資料照）

據18日出現在網路的爆料，權光珍不只私下常與粉絲往來，還會在簽名會對女生動來動腳，摸摸手是基本，還有人自爆被他用大腿夾住邊問「要不要和我交往」，又或者他會用眼神打量對方的身材，並表示：「瘦囉？」他甚至曾經諷刺歌迷：「你這長相去國外的話應該是美人。」歌迷覺得他話中意指「在韓國是醜女」，因此備感受傷。

▲▼韓團N.Flying出道未能大紅大紫，負面新聞卻先引起騷動。（圖／翻攝自韓網）

▲權光珍一堆負面爆料曝光。（圖／翻攝自韓網）

權光珍除了言語性騷擾，還會有意無意攻擊其他歌迷，有歌迷表示「只要去簽名會，一定就會聽到這種話。」假如歌迷最喜歡的成員不是他，他就會任性回答：「你不是其他成員的粉絲嗎？你又不是我的粉絲，你又不是我的！」他還曾在日本開簽名會時，當著粉絲面前罵：「我最討厭日本人，在公司看到日本練習生就心情差！」類似言語交談一一被公開，令人咋舌。

▲▼韓團N.Flying出道未能大紅大紫，負面新聞卻先引起騷動。（圖／翻攝自韓網）

▲▼韓團N.Flying出道未能大紅大紫，負面新聞卻先引起騷動。（圖／翻攝自韓網）

▲權光珍與粉絲的對話曝光。（圖／翻攝自韓網）

還有爆料指出，權光珍會私下請歌迷喝咖啡，若歌迷不想跟他走，他還是會強硬地要求，最後買單的帳單卻是寫上FNC公司名字。18日爆料曝光後，有不少歌迷要求他退團，FNC也在沈默1天後，19日正式發表聲明：「最近網路上出現與權光珍有關的話題，在與他談話確認後，部分粉絲反映的內容以及疑似性騷擾不是事實。」

聲明裡表示，權光珍為了感謝粉絲的支持，確實在非公開場合見過歌迷，作為團內成員確實是不當行為，在深思過後，決定退出團體，並自行反省。公司也表示，若發現網路上出現不是事實的文章爆料，也將採取法律行為對應。

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