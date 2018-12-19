ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE 2018年迎來最忙碌一年，連續推出多首主打，又在日本展開全國巡演，9人日、韓兩地飛拍MV又要練歌，行程緊湊，仍總是露出開朗活潑一面。定延18日透過「TWICE TV」影片首度講出真實心聲，哽咽表示，TWICE今年都很辛苦，想要成為團員們的力量，卻又好像無法，令她感到無力、忍不住落淚。

▲▼定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累壞倒地」（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲定延罕見落淚，嚇壞歌迷。（圖／翻攝自TWICE）

TWICE舞台上看起來光鮮亮麗，但人氣超高的她們，出現在各種活動的舞台，相對之下練習時間便比一般人長，加上今年共連續推出多首主打，她們還要同時準備巡演，9人的行程被排得滿滿，但她們也很少表現出來，總是讓歌迷看到敬業一面。

▲▼定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累壞倒地」（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲定延罕見落淚，嚇壞歌迷。（圖／翻攝自TWICE Youtube）

▲▼定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累壞倒地」（圖／翻攝自Youtube、IG）

官方18日推出的影片中，定延為了幫成員加油打氣，買了團隊的項鍊，卻忍不住哽咽落淚：「其實我們現在正在日本展開巡演，然後再回到韓國拍MV，拍攝回歸的MV，還有很多要做的事，成員們真的真的都筋疲力盡了。」希望成為成員的力量，卻又無法，令她感到內疚。

▲▼定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累壞倒地」（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲TWICE集體累壞倒地。（圖／翻攝自IG）

「應該要在粉絲面前釋出笑容，卻藏不住疲憊的樣子，覺得很抱歉。」定延邊擦淚邊訴說心中想法，令歌迷看得心疼。事實上，她在錄製影片期間，手機畫面顯示10月5日，有歌迷調出當天TWICE也有在Ig發文，正是幾位成員累倒在練舞室的照片，看得出來TWICE行程滿檔，還要抽空練習的疲憊感。

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

推薦閱讀

「朴敘俊緋聞前女友」訂婚了？無名指戴戒指　男友現身洩愛

河正宇、李善均3天2夜行程在這！　台北、台中見面會各2場

崔振赫才爆血送醫！《皇后》又出事　申成祿骨折緊急開刀

專訪／蒼井空「喝醉狂吐」尋到真愛　老公1句話打動她

古代《屍速》！皇帝變殭屍、村莊淪陷　朱智勳殺出血路砍活屍

崔振赫新劇被爆「30小時殺人行程」　工作人員爆肝求救

E'Dawn嘴對嘴霸氣索吻！　泫雅「親到害羞」反應全曝光

韓男團爆性騷「大腿夾粉絲」：跟我交往　沈默1天退團！　

《一屍到底》女星現身九份　粉絲驚喜認出：可以拍照嗎？

朴敏英、朴敘俊浪漫獻吻「最難忘這幕」　至今回想都開心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

真實版《比悲傷》！男罹癌忍痛分手　前女友現在嫁人了

邪門！她烏鴉嘴呆問：這塊鐵滾下來會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

《星光》歌手消失5年「當爸了」　認祕婚：女兒今滿月！

快訊／陳德烈求婚成功！　單膝下跪…「無雙樂團」女友點頭了

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

咘咘在峇里島婚禮上大哭　修杰楷笑曝「真實原因」

半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TWICE, 定延

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟
  2. 斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光
  3. 半年前喊「沒人愛比死還慘」　謝霆鋒82歲爸復合33歲女友！
  4. 布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃
  5. 《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人
  6. 雷／《男朋友》朴寶劍愛上她虐慘　遭上層霸凌逼哭粉絲
  7. 《延禧》PK掉《如懿》　夯衝愛奇藝台灣2018陸劇冠軍
  8. 痛毆女友！蔣勁夫爆被日警二度逮捕　「接受最長20天調查」
  9. 《阿拉丁》真人版「神燈精靈」造型曝光！網驚呆：不是藍的？
  10. 張鈞甯曝《如懿》拍攝內幕！娘娘們聊天「霍建華躲遠遠」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366