定延哽咽道歉：真的累了！　TWICE被挖出「集體累垮倒地」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE 2018年迎來最忙碌一年，連續推出多首主打，又在日本展開全國巡演，9人日、韓兩地飛拍MV又要練歌，行程緊湊，仍總是露出開朗活潑一面。定延18日透過「TWICE TV」影片首度講出真實心聲，哽咽表示，TWICE今年都很辛苦，想要成為團員們的力量，卻又好像無法，令她感到無力、忍不住落淚。

▲定延罕見落淚，嚇壞歌迷。（圖／翻攝自TWICE）



TWICE舞台上看起來光鮮亮麗，但人氣超高的她們，出現在各種活動的舞台，相對之下練習時間便比一般人長，加上今年共連續推出多首主打，她們還要同時準備巡演，9人的行程被排得滿滿，但她們也很少表現出來，總是讓歌迷看到敬業一面。

▲定延罕見落淚，嚇壞歌迷。（圖／翻攝自TWICE Youtube）



官方18日推出的影片中，定延為了幫成員加油打氣，買了團隊的項鍊，卻忍不住哽咽落淚：「其實我們現在正在日本展開巡演，然後再回到韓國拍MV，拍攝回歸的MV，還有很多要做的事，成員們真的真的都筋疲力盡了。」希望成為成員的力量，卻又無法，令她感到內疚。

▲TWICE集體累壞倒地。（圖／翻攝自IG）

「應該要在粉絲面前釋出笑容，卻藏不住疲憊的樣子，覺得很抱歉。」定延邊擦淚邊訴說心中想法，令歌迷看得心疼。事實上，她在錄製影片期間，手機畫面顯示10月5日，有歌迷調出當天TWICE也有在Ig發文，正是幾位成員累倒在練舞室的照片，看得出來TWICE行程滿檔，還要抽空練習的疲憊感。