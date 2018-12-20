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《星空》林暉閔長大變了！新戲成兇狠壞囝仔當街砍人

記者林奕如／台北報導

《囧男孩》騙子2號潘親御、《星空》男主角林暉閔，兩位昔日童星竟成壞囝仔！兩人這次在公視新創電影《無法辯護》中，飾演街頭逞兇鬥狠、涉嫌殺人的邊緣青少年。拍攝過程因太過逼真，竟有路人誤以為真的發生幫派械鬥而報警，一度引來警方關切，成為意外的插曲。

▲《星空》林暉閔長大了，演出《無法辯護》邊緣少年。（圖／YouTube、公視提供）

▲《星空》林暉閔長大了，新戲飾演邊緣少年。（圖／公視提供）

潘親御演技爆發力十足，一場他在法庭上被兄弟林暉閔反咬為主謀，他爆氣、淒厲怒吼「他們說謊！他們說謊！」的劇情，導演曹仕翰說，當時拍了幾個情緒飽滿的鏡頭後，副導突然提醒他「可能不能再拍了」，才發現潘親御因為整個人被法警壓制在桌上，下巴多次撞擊桌子而腫了一大塊，投入的程度讓導演曹仕翰也說印象深刻。

▲《無法辯護》潘親御、林暉閔、王博豐，飾演邊緣少年。（圖／公視提供）

▲拍攝街頭追逐戲，被民眾誤以為真實而報警。（圖／公視提供）

潘親御提到，主角少年「阿成」的本質不壞，因為只有阿嬤一個親人會照顧他，也沒什麼朋友，儘管對是非有自己的判斷，卻為朋友選錯了路，沒想到最後在法庭上還被所謂的「兄弟」反咬一口。

▲《無法辯護》潘親御、林暉閔、王博豐，飾演邊緣少年。潘親御（圖／公視提供）

▲《無法辯護》潘親御演技爆發力十足。（圖／公視提供）

劇情有一場是街頭械鬥，劇組為了拍攝更真實，特地安排演員接受武術訓練，原本就是跆拳道黑帶的林暉閔笑說：「現場是柏油路，用力跌倒一次可能就殺青了」。潘親御還有一場衝去為林暉閔解圍，一打四的橋段，他來回狂奔了一整個天，結果隔天起床全身肌肉痠痛，還差點爬不起來。

導演曹仕翰表示，《無法辯護》取材台灣真實法庭與訴訟過程，揭開在台灣社會與法律制度裡犯罪，發生的真實難題。柯奐如、潘親御、林暉閔、藍葦華、古斌、王道、王滿嬌、潘之敏共同演出，是一部紮根在台灣的法律劇。

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關鍵字

潘親御, 星空, 林暉閔, 囧男孩, 無法辯護

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