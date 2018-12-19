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4 in Love「全素顏」喝下午茶！　「閨蜜髮型」自拍…網：凍齡18年

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳2000年和冷嘉琳、黃小柔、張棋惠組團「4 in Love」出道，雖然2年後就解散，4人感情仍非常要好，18日把握工作空檔聚會，意外一致頂著瀏海，並且都以近乎素顏入鏡，凍齡外貌讓人有如重回18年前的既視感。

▲▼4 in Love「全素顏」喝下午茶！（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲▼4 in Love成員四缺一聚會。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲▼4 in Love「全素顏」喝下午茶！（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

照片中，可以看到黃小柔頂著及耳激短髮，身穿白上衣出席聚會，留著肩上短髮的張棋惠，穿著深灰色毛衣入鏡，畫面最左側的楊丞琳則是以一頭及胸長髮現身，儘管不見冷嘉琳的身影，但黃小柔女兒「小桃子」的加入格外增加萌度。

▲▼4 in Love「全素顏」喝下午茶！（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲黃小柔透露直接頂著素顏出門喝下午茶。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔感性透露，姊妹淘終於約到時間一起喝下午茶、聊聊近況，相較於其他女孩會化妝化得美美的出席聚會，她透露是以「正港素顏」現身，而且每次相聚總覺得時間過得好快，「又要邁入下一個新的年，願我們越來越好，平安健康！最重要的事感情依然，明年見了姐妹們，永遠愛妳們。」

過了18個年頭，冷嘉琳、黃小柔、張棋惠一一步入禮堂、升格人母，眼看成員陸續有了新的身份，楊丞琳曾有感而發地說：「只剩我沒當媽。」雖然有網友認為這似乎是在暗示李榮浩，她隨後也解釋自己的事業心很強，「而且有你們這群孩子要養，別再催了！」意味著粉絲們就是她最寵愛的小孩，她已經感到很知足了。

▲▼楊丞琳合體4 in Love「剩我沒當媽」（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

▲4 in Love感情依然要好。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳Rainie Yang）

事實上，「4 in Love」成員都很看好楊丞琳和李榮浩的戀情。李日前在演唱會上親吻楊臉頰的時候，黃小柔和張棋惠就坐在台下，看到那一幕忍不住噴發少女心，「有一種愛情叫李榮浩跟楊丞琳，整個被浪漫到……榮浩好樣的！」

黃小柔臉書全文：

四個瀏海妹終於約到時間可以好好聊一聊天 每次聚在一起都覺得時間過的好快⋯又要邁入下一個新的年 願我們越來越好，平安健康！最重要的事感情依然 明年見了姐妹們 永遠愛妳們⋯啾

#閨蜜
#姊妹淘
#正港素顏
#療癒下午茶

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關鍵字

楊丞琳, 冷嘉琳, 黃小柔, 張棋惠, 4 in Love

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