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館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐返台第5天就在YouTube頻道分享健身影片，還大方與網友對話，有人建議他和館長合體拍片，他也直言很崇拜館長，希望可以請館長來評論自己的體態。而館長在直播中也對孫安佐事件發表看法，認為孫安佐雖然有槍，但沒有拿槍做壞事，唯一的錯就是「孫鵬狄鶯的兒子」。

館長17日在直播中談到對孫安佐事件的想法，他拿出過去混黑道時，看到身邊一些年輕人的例子，當時有人花了女朋友的錢還會拿來炫耀，直言「這種人是垃圾」，甚至還有人年紀輕輕就超愛吃檳榔，動不動就嗆自己父母要對幹，「這種人和孫安佐比呢？」

▲館長。（圖／翻攝自YouTube）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／狂語台灣）

此外，館長表示，孫安佐擁有這麼多武器的確是犯法，但並沒有實際上做出傷天害理的壞事，「他只是買了一堆槍，但拿去掃射了沒？」舉出美國很多年輕人也是擁槍自重，甚至販賣毒品，但因為不像孫安佐是名人之子，所以沒人會關注。反觀台灣很多流氓也是一堆槍，「不要說在美國常見，在台灣也是一打啦。」孫安佐會被刻意放大的原因，就是因為他是狄鶯和孫鵬的兒子，最後館長也強調，並不是在幫孫安佐說話，重點是明明在這個世界上還有太多比孫安佐更惡劣的人，卻反而沒有引起社會關注。

孫安佐PO出影片後，將自己的留言設為置頂，一開頭就提到他非常崇拜館長，「我真的滿希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評我也一定接受」，網友們好奇追問身高、體重以及體脂肪等資料，他回答「我大概180公分，體重就70（公斤）啊」；這時馬上又有人提問「你不是188嗎」，他則回覆「188公分太誇張了啦」，語氣相當輕鬆。

噴汗秀胸肌六塊肌！孫安佐分享獄中生活　網挺：支持你當YouTuber。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

其實孫安佐這則留言一公開，不少網友立即幫忙「牽線」，光是留言區就有兩人表態已經私訊給館長，接下來就看緣分，搞不好還會開直播回應，「館長應該很樂意，哈哈哈」、「你是不是想上館長的直播？」、「體態好不好我不知道，但應該屌打9成同年齡的了」。
 

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