電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓「電風扇阿姨」韓慧景驚傳在15日過世，享年57歲。她年輕時因整型過度幾乎毀容，還曾在臉部注射沙拉油，導致全臉嚴重腫脹下垂，認不出來原本的容貌，6年前有日本節目替她進行17次手術挽救崩壞的臉蛋，才讓狀況好轉。

韓慧景被韓媒報導，15日在家中過世，家屬並未透露死因，葬禮也已低調舉行，享年57歲，結束了傳奇的一生。不少南韓節目替她製作專題報導，而看到她未整型前的美麗模樣，對比之後全臉毀容的駭人長相，讓人不勝唏噓。

▲韓慧景。（圖／翻攝自韓網）



韓慧景曾是歌手兼模特兒，原本擁有亮麗的外表，年輕時到日本發展，但愛美的她迷戀整型，找上了密醫動刀，到了上癮的地步，矽膠注射讓她的臉部不斷腫脹，最後密醫也不敢再繼續整，屢屢拒絕動刀，她不死心，自己到黑市買矽膠注射，打到後來還出現幻聽，甚至注射食用沙拉油，導致臉部幾乎毀容，模樣駭人。

▲韓慧景的臉部變化史。（圖／翻攝自韓網）



2004年南韓電視節目播出了韓慧景的困境，引來了觀眾的同情和捐助，她開始動臉部重建手術，2012年日本《THE BEST HOUSE123》節目講述了她的故事，在節目的幫助下找來日本整形名醫，發現她的腦部黏著矽基潤滑油，導致視力衰退，緊急動了頭臉部異物切除及眼部手術，前前後後共17次，才讓她重獲新生。

雖然動完手術後，韓慧景的臉明顯消腫許多，但已經回不去原本的面貌，她最後一次在螢光幕前現身是2015年，之後傳出她在一間回收服裝店工作，近幾年身體狀況不明。

▲韓慧景年輕時模樣美麗。（圖／翻攝自韓網）

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