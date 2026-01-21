邵雨薇新片0吻戲！監製虧：好朋友有塞錢？　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

記者蕭采薇／台北報導

由邵雨薇、初孟軒主演的奇幻電影《啵me之我的青春住了鬼》，20日舉辦首映會，邵雨薇在片中挑戰演鬼魂，與男主角初孟軒有段跨越陰陽的深刻感情，沒想到整部片拍完，兩人竟然「一場吻戲都沒有」！監製蔡意欽突然開玩笑說：「是不是妳好朋友（吳慷仁）塞錢給導演？」讓邵雨薇當場傻住。

▲邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》挑大樑演出。（圖／記者林敬旻攝）



國師開金口！ 唐綺陽為學弟磨2月「吃炸雞保喉」復胖2公斤

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了主演卡司吸睛，主題曲〈等不到的等〉更邀來「國師」唐綺陽獻唱。監製蔡意欽是唐綺陽的學弟，國師笑說：「我想說你敢邀我，我就敢唱！」但她坦言壓力極大，雖然製作陣容是陳建騏、葛大為的「黃金組合」，但細膩的情感表達讓她吃足苦頭。

▲唐綺陽為《啵me之我的青春住了鬼》演唱主題曲。（圖／記者林敬旻攝）

唐綺陽在現場忍不住「抱怨」陳建騏沒為她量身打造，笑稱自己適合葉倩文那種大氣曲風，「這首歌前面要很克制，唱得我痛苦死了！」她自爆在錄音室磨了整整兩個月，為了保養喉嚨還不斷狂嗑炸雞，「結果不小心復胖了2公斤！」



邵雨薇吊鋼絲4天大喊「亢奮」 驚曝陽明山遇：路中央巨樹憑空消失

邵雨薇在片中化身鬼魂，吊了整整四天鋼絲，愛高處的她不僅不喊累，還笑稱：「有一種發洩的亢奮感！」而本身體質似乎也與角色呼應，她透露拍攝《樓下的房客》期間曾遇過無法解釋的現象。

▲唐綺陽出席《啵me之我的青春住了鬼》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

邵雨薇回憶，當時從陽明山後山開車回家，路中央竟出現一棵「很大尊」的巨樹擋住去路，她下車確認路況後再開回去，那棵樹竟然「憑空消失」！現場參與演出的佛法專家熊仁謙解釋：「那應該是山神，因為沒有敵意，是一種冥冥之中的保護。」



「劇團五人幫」私下狂玩團康 熊仁謙iPad現身超另類



擁有40萬訂閱的網紅熊仁謙，這次也跨界演出，甚至在片中以「IPAD 視訊」的形式參與儀式，展現另類幽默。他解釋，宗教儀式有時可透過聲音咒語進行，形式並非絕對。

▲《啵me之我的青春住了鬼》「劇團五人幫」李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒與初孟軒。（圖／記者林敬旻攝）

而片中的「劇團五人幫」李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒與初孟軒，戲外也培養出好感情。眾人爆料，初孟軒私下其實是「團康隊長」，聚會時都會帶大家玩有趣的團康遊戲。《啵me之我的青春住了鬼》融合青春、奇幻與感人情節，即將於1月23日全台正式上映。