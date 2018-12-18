館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐因秀出肌肉引起熱烈討論，年僅18歲就練出大隻佬身材，讓不少人相當佩服，他也直言很崇拜館長，希望對方能不吝指教。館長得知後，18日上午在臉書發文，連說了2次「很棒」，並鼓勵他可以朝教練或選手的目標邁進，「在我還沒死之前我等你超越我。」

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／記者張一中攝）

館長18日在臉書發文，寫下215字暖心回應鼓勵孫安佐，認為孫安佐現在的實力，如果能夠繼續訓練，成為專業選手指日可待，且會有很不錯的成績，連說了2次讚：「你很棒！」他也直言不認識狄鶯和孫鵬，但以一個過來人立場，自己過去做過更多叛逆的事，現在同為人父母，感性說：「為了你，妳的父母付出了一切！」

最後，館長也建議孫安佐可以朝健身教練或是選手方向來邁進，用實際作為來回報父母親，才算是一個真男人，還下戰帖：「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我！」這篇暖心文讓上百名網友相當感動，留言說：「這是近期來看到館長正面不帶幹瞧的文章！很有說服力」、「阿館說的真棒又拯救一個人」。

▲館長。（圖／翻攝自館長臉書）



館長臉書全文：

如果你崇拜我那就聽我說

以健身來說以你的年紀

加上你現在的實力

加上持續訓練

如果投入選手

也肯定有出色的成績!!!

你很棒真的~

但是可以更棒

我不認識你的父母

只有在電視上看過他們的秀

我現在也有小孩了

我以前做的叛逆事情遠超過你

但我可以說為了你妳的父母付出了一切

就跟天下間所有的父母一樣

我覺得你可以專心在健身訓練上

在未來也許會成為一個頂尖的教練或選手

回報你父母的恩情 才算是一個男人

希望你能更進步 館長40歲了依然鍛鍊

跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我