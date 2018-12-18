ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐因秀出肌肉引起熱烈討論，年僅18歲就練出大隻佬身材，讓不少人相當佩服，他也直言很崇拜館長，希望對方能不吝指教。館長得知後，18日上午在臉書發文，連說了2次「很棒」，並鼓勵他可以朝教練或選手的目標邁進，「在我還沒死之前我等你超越我。」

▲館長。（圖／翻攝自YouTube）

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／記者張一中攝）

館長18日在臉書發文，寫下215字暖心回應鼓勵孫安佐，認為孫安佐現在的實力，如果能夠繼續訓練，成為專業選手指日可待，且會有很不錯的成績，連說了2次讚：「你很棒！」他也直言不認識狄鶯和孫鵬，但以一個過來人立場，自己過去做過更多叛逆的事，現在同為人父母，感性說：「為了你，妳的父母付出了一切！」

最後，館長也建議孫安佐可以朝健身教練或是選手方向來邁進，用實際作為來回報父母親，才算是一個真男人，還下戰帖：「館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我！」這篇暖心文讓上百名網友相當感動，留言說：「這是近期來看到館長正面不帶幹瞧的文章！很有說服力」、「阿館說的真棒又拯救一個人」。

▲館長。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長。（圖／翻攝自館長臉書）

館長臉書全文：

如果你崇拜我那就聽我說
以健身來說以你的年紀
加上你現在的實力
加上持續訓練
如果投入選手
也肯定有出色的成績!!!
你很棒真的~
但是可以更棒

我不認識你的父母
只有在電視上看過他們的秀
我現在也有小孩了
我以前做的叛逆事情遠超過你
但我可以說為了你妳的父母付出了一切
就跟天下間所有的父母一樣

我覺得你可以專心在健身訓練上
在未來也許會成為一個頂尖的教練或選手
回報你父母的恩情 才算是一個男人
希望你能更進步 館長40歲了依然鍛鍊
跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我

推薦閱讀

孫安佐82秒狂片洗白260天負評！　曝監獄真實生活…PTT蓋千樓讚爆

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

男星激動認頒獎人是太太！　她曬「超平凡鐵製婚戒」洋蔥故事…網蓋千樓淚崩

鈕承澤背後有「貴人護體」！　她爆：台灣電影圈被下封口令

高中老師放線3年自肥娶回「美女學生」！　嫩妻超辣全身照曝光…宅男羨慕QQ

孫安佐狂操肌「before、after驚人對比照」！　專業教練3點認證：他練得很好

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

校花屁股掉出「巨無霸肉球」！　血狂流4個月…醫撐開一看搖頭：第4期了

抓包老公外遇不敢問「爆發3奪命後遺症」！　她最後「賠掉自己的命」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

蕭敬騰累垮跪求：以後封mic！　「這個地區」恐成最後演出

解惑／《比悲傷》破億憑什麼？PTT「狂刷負評」　卻忘了關鍵4大原因

張學友演唱會「8排26號座位」永遠空著！　背後原因鼻酸：留給天堂的她

館長10分鐘回應洗白孫安佐！　「台灣很多年輕人喪盡天良又垃圾」

鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光！　網看傻：還以為賈靜雯

館長下戰帖孫安佐：我沒死之前，等你超越！　「215字暖心回應」吸9千人淚讚

蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

館長, 孫安佐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！
  2. 李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了
  3. 女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」
  4. 下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡
  5. 老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐
  6. 《水行俠》反派會加入自殺突擊隊！　「原著洩密」演員回應了
  7. 終於來了！頑童首次登《紅白》演出：2019一起幹大事
  8. 泰民牛奶肌的秘密就是吃這道！3間和鐘鉉一起嗑的豬腳店科普
  9. Key的手機一直存著他的影片⋯　「鐘鉉最溫柔笑容」逼哭粉
  10. AV男優主動私訊約見面　女高中生傻傻答應反被逼下海拍片

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366