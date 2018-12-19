ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

袁惟仁清醒了！病危62天暴瘦20公斤　返台送榮總加護病房

娛樂中心／綜合報導

袁惟仁（小胖）日前在上海腦溢血送醫，雖然開刀後情況好轉，卻多日昏迷不醒，如今終於傳出好消息，他目前已經清醒，並於18日返回台灣，送往台北榮總的加護病房，繼續進行治療。

啟賢劉文正演唱會,袁惟仁（圖／記者李鍾泉攝）

▲袁惟仁。（圖／資料照／記者李鍾泉攝）

大約2個月前，袁惟仁原要參加選《星亞洲》錄影，但中午在飯店不慎跌倒，而後因腦溢血昏迷再度倒下，擔任助理的現任女友發現後，隨即通知親屬和電視台，在劇組人員的幫忙下，協助將袁送往位於上海黃浦區的瑞金醫院。

第一次的手術成功後，雖然開刀後情況好轉，但後來袁惟仁多日仍處於昏迷狀態，甚至一度傳出恐半身不遂，發病至今經過整整62天，終於傳出好消息，據《蘋果日報》報導，他目前已經清醒，並且於18日下午返台，落地後立刻被救護車接送至台北榮總加護病房。袁惟仁也因為昏迷62天至少瘦了20公斤，「小胖」老師成了瘦子老師。

經紀公司也證實此事，袁惟仁不但清醒，還可以和人互動，還能夠握手，但因為氣切的緣故，目前還無法開口說話。

▲▼陸元琪和子女抵達上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸元琪曾攜子女飛往上海探視袁惟仁。（圖／記者陳政錄攝）

袁惟仁最初發生意外時，前妻陸元琪曾帶著一對兒女趕往上海，搭機時更寫下一封信，內容沒有怨懟，而是深情呼喚，「好好休息，慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我。」如今袁惟仁終於順利清醒，據報導，他的兒子回應表示：「歡迎回家。」

推薦閱讀

裸照外流遭疑自導自演！　董梓甯淚崩自虐…忍11天痛訴真心話

飛飛突站起來…黑人抓包：欸～你放屁！　一轉頭「露爽笑」萌翻

孫安佐「真實身高體重」曝光！　打臉維基百科：太誇張了

BY2妹Yumi「按摩驚遇色狼侵犯」　崩潰報警了！

蔡瑞雪「真實素顏」曝光：我重生了　網看完2張自拍照嚇傻！

想在日本演戲…馬嘉伶痛訴遭嘲笑！　打開劇本見「角色特徵」難受落淚

同場遇到「行走CD男歌手」　《大學生》蘿莉塔整首「跪著聽完」！

妻子懷孕「先生孕吐」　崩潰掛婦產科…醫揭密原因

鍾明軒深夜吐情傷！　PO文洩真心話「不再容易相信他人」

《人不彪悍》出溺水意外！　零下冷天跳水「2主演有異狀」暫停拍攝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小鬼穩交3年噴綠光！　趁他出國…妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

8歲對老婆一見鍾情！《水行俠》傑森摩莫亞18年後追到偶像

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比照」曝光

瘋傳孩子生父是「謝霆鋒叔叔」　張柏芝出面回應了！

蔡依林深夜道歉！新專輯計劃變了　粉絲一看崩潰：騙子

漫威證實《復仇者4》10年最虐「全面洗牌」　警告粉絲：不是你們期待的結局

獨家／ELLA驚爆懷二胎！賴解孵「腦海結紮，身體不結紮」

袁惟仁清醒了！病危62天暴瘦20公斤　返台送榮總加護病房

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！　「沙拉油注入全臉」9年無法閉眼…毀容前美照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁惟仁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. LOUIS VUITTON「時空・錦・囊」展覽！原來第一個行李箱長這樣
  2. 前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力
  3. 王淨認❤林柏叡：在我心中！　曬「一家三口照」…力挺男方劈腿傳聞
  4. 迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年
  5. 影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲
  6. 剛開完小巨蛋演唱會　玖壹壹BCW再登《紅白》
  7. 投下你2018代表歌曲！送你去小巨蛋KKBOX風雲榜現場
  8. 小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度
  9. 韓國瑜爆「邀了好萊塢巨星到高雄」！　網揪關鍵字瘋猜是「他」：真的大咖
  10. 勇兔爆耍心機「後台搶位置」　玉兔記恨12年：她很奸詐！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366