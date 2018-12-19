袁惟仁清醒了！病危62天暴瘦20公斤　返台送榮總加護病房

娛樂中心／綜合報導

袁惟仁（小胖）日前在上海腦溢血送醫，雖然開刀後情況好轉，卻多日昏迷不醒，如今終於傳出好消息，他目前已經清醒，並於18日返回台灣，送往台北榮總的加護病房，繼續進行治療。

▲袁惟仁。（圖／資料照／記者李鍾泉攝）

大約2個月前，袁惟仁原要參加選《星亞洲》錄影，但中午在飯店不慎跌倒，而後因腦溢血昏迷再度倒下，擔任助理的現任女友發現後，隨即通知親屬和電視台，在劇組人員的幫忙下，協助將袁送往位於上海黃浦區的瑞金醫院。

第一次的手術成功後，雖然開刀後情況好轉，但後來袁惟仁多日仍處於昏迷狀態，甚至一度傳出恐半身不遂，發病至今經過整整62天，終於傳出好消息，據《蘋果日報》報導，他目前已經清醒，並且於18日下午返台，落地後立刻被救護車接送至台北榮總加護病房。袁惟仁也因為昏迷62天至少瘦了20公斤，「小胖」老師成了瘦子老師。

經紀公司也證實此事，袁惟仁不但清醒，還可以和人互動，還能夠握手，但因為氣切的緣故，目前還無法開口說話。

▲陸元琪曾攜子女飛往上海探視袁惟仁。（圖／記者陳政錄攝）

袁惟仁最初發生意外時，前妻陸元琪曾帶著一對兒女趕往上海，搭機時更寫下一封信，內容沒有怨懟，而是深情呼喚，「好好休息，慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我。」如今袁惟仁終於順利清醒，據報導，他的兒子回應表示：「歡迎回家。」