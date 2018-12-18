瘋傳孩子生父是「謝霆鋒叔叔」　張柏芝出面回應了！

記者劉宜庭／綜合報導

女星張柏芝11月秘密生下第3胎，隔月除了透過工作室證實喜訊，更親自露臉拍影片，感謝外界祝福。不過孩子生父的身分，卻始終成謎，近來甚至瘋傳，對象疑似是前公公謝賢的好友孫東海，不過面對外界傳聞，她18日也透過工作室回應了！

▲張柏芝透過工作室否認孩子生父為孫東海的傳聞。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）

張柏芝證實誕下第三子後，孩子的生父身分也引起關注，有傳聞指出，她孩子的爸爸疑似是大陸「隱形富豪」孫東海，男方還是謝霆鋒父親謝賢的好友，且雙方2015年就曾爆出熱戀傳聞，對方還爆出在北京機場附近砸了約6000萬元人民幣（約3億元新台幣）給她買了棟別墅，此外，兩人的年齡，也剛好和外界所盛傳的相差12歲相同。

▲張柏芝證實生下第三胎，近來更露臉感謝外界祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

然而，面對外界傳聞，張柏芝18日晚間透過工作室否認，並轉發相關消息直接反擊：「假的！」此外，據陸媒報導，她的工作人員對此也堅決否認，「當然不是」，至於孩子生父身份，則是三緘其口，並強調未來不會再對此有任何回應。

▲謝霆鋒2011年與張柏芝離婚。（圖／翻攝自Facebook／謝霆鋒）

張柏芝和謝霆鋒有過一段5年婚姻，2011年離婚後，雙方共同撫養2個兒子Lucas和Quintus，孩子大部分時間則跟她一起生活。如今，她秘密再添第三胎，日前除了曬出一家四口繪圖全家福，更親自錄影片報喜，感謝外界祝福，但對於寶寶生父到底是誰，仍然隻字未提。