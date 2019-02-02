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那些年Mr. Children唱紅的日劇主題曲！　27年助攻神話網推爆

▲▼Mr.Children台北演唱會售票日決定。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲Mr.Children成軍將滿27年，首次舉行台北演唱會。（圖／雅慕斯娛樂提供）

記者陳芊秀／綜合報導

日本神級天團「Mr. Children（小孩先生）」於2月1、2日登上台北小巨蛋開演唱會，這是成軍近27年來首度移師海外開唱，打破成軍以來固守日本主場的慣例，掀起全亞洲樂迷的期待。只要有看過日劇的台灣民眾，一定有機會認識到Mr. Children，因為該團多首爆紅金曲，同時也是電視劇主題歌，不但旋律動聽，還能助攻日劇爆紅，一起來回憶Mr. Children唱紅的日劇主題曲！

1993年／《同窗會》／齊藤由貴、西村和彥／《CROSS ROAD》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網） 

▲《同窗會》衝擊劇情，Mr. Children歌曲也爆紅。（圖／翻攝自日網）

Mr. Children成軍於1989年，由主唱櫻井和壽，和吉他手田原健一、貝斯手中川敬輔，以及鼓手鈴木英哉共4人組成，最特別的是常演唱廣告、電視劇、電影主題歌，知名度、曝光度隨之大增。他們1993年為《同窗會》演唱主題曲《CROSS ROAD》，該劇以一群大學同學的同學會為起頭，描述男男同性戀愛，還有女學生和白髮蒼蒼老教授的師生戀，禁忌題材掀起社會關注，台詞露骨觸動人心，也在台灣相當轟動，同時單曲也讓他們首度打入Oricon公信榜前10名，專輯銷售賣破125.6萬張。

▲《同窗會》片頭。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

1994年／《青春無悔》／荻原聖人、木村拓哉／《Tomorrow never knows》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲《青春無悔》主題曲大賣276萬張。（圖／翻攝自日網）

《青春無悔》是1994年相當走紅的青春偶像劇，荻原聖人扮演父母雙亡，獨自扛起修車廠，撫養妹妹山口沙彌加，武田真治扮演為了繼承醫生職業的重考生，鈴木杏樹是公司OL、深津繪里夢想當女演員，木村拓哉則是背負責任的邊緣浪子。故事在眾多主角的感情糾葛中發展，友誼和愛情的掙扎牽動觀眾的心，也寫下當時的高收視。該劇至今25年，所有主角如今都是一線紅星，演唱主題曲的Mr. Children更成為天團，主題歌《Tomorrow never knows》大賣276.6萬張，是日本唱片史上暢銷單曲第8名，只要旋律一響起，台日粉絲更是熟悉到頭皮發麻。

▲《青春無悔》片頭。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

1996年／《天使之愛》／和久井映見、堤真一／《無名的詩》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲Mr. Children《無名的詩》和日劇《天使之愛》雙雙爆紅。（圖／翻攝自日網）

《天使之愛》由和久井映見主演的純愛悲劇，描述擁有藝術創作天分，卻是輕度智障的女孩，因為作品得獎一夕成名，並邂逅了堤真一扮演的社會線記者，純真無瑕的心打動了冷面記者，最後卻未能迎來幸福的結局，讓觀眾揪心不已。電視劇創下最高25.9%的紀錄，同時Mr. Children創作的主題曲《無名的詩》（名もなき詩）也創下歌曲大賣230萬張的驚人成績，從此業界出現電視劇搭配Mr. Children歌曲必定賣座的都市傳說。

▲Mr. Children演唱《無名的詩》。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

1998年／《閃亮的人生》／深津繪里、松雪泰子、鈴木京香／《向西向東》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲《閃亮的人生》當時是罕見的法醫懸疑題材。（圖／翻攝自日網）

《閃亮的人生》是1998年的日劇，又被譯為《法醫物語》，由同名漫畫改編，深津繪里扮演新人法醫，松雪泰子扮演警察，鈴木京香扮演法醫教授，罕見以法醫職業為故事主題，描述女性之間的友情深受觀眾關注。Mr. Children演唱的主題曲《向西向東》（ニシエヒガシエ）加入電音效果，且現場演唱時，主唱櫻井和壽唱到「この指とまれ（比起這手指吧）」時，便會高舉食指，現場歌迷也會跟著高舉手指呼應，成為演唱會必備光景。

▲Mr. Children演唱《向西向東》。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2001／《西洋骨董洋菓子店》／瀧澤秀明、椎名桔平、藤木直人、阿部寬／《youthful days》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲《西洋骨董洋果子店》整部戲都是Mr. Children的歌。（圖／翻攝自日網）

熱愛Mr. Children的歌迷必定不會錯過這部日劇《西洋骨董洋菓子店》！該劇改編自吉永史的BL漫畫，描述4個大男人和一個蛋糕店的故事，瀧澤秀明原本是熱愛甜點拳擊手，因傷退休後，來到名叫「Antique」的蛋糕店，向藤木直人拜師學藝，店裡有個不懂甜點的富二代老闆椎名桔平，還有老闆身邊的神秘保鑣阿部寬，2001年播出時，4人的曖昧互動萌翻大批女性觀眾，更被韓國翻拍。該劇打破日劇使用劇中配樂的慣例，除了主題曲《youthful days》，每一集背景音樂皆使用Mr. Children歷年來所有單曲，平均一集就放送15首，片尾曲也每集不同，讓觀眾大飽耳福，完結篇更用上24首歌，且選歌都正巧符合劇情，成為日劇史上一個留名的紀錄。

▲Mr. Children演唱《youthful days》。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2004年／《Orange Days》／妻夫木聰、柴崎幸／《Sign》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲Mr. Children的歌呼應《Orange Days》的青春愛情。（圖／翻攝自日網）

名編劇北川悅吏子擅長描寫愛情故事，2004年寫下《Orange Days》，描述一群大學生的青春物語，由妻夫木聰、柴崎幸、瑛太、成宮寬貴、白石美帆等人演出，其中柴崎幸扮演失去聽力的小提琴手，和妻夫木聰從朋友發展出愛情，劇中主角從學生面對就業壓力，最後變成社會新鮮人的過程，打動同齡層觀眾，當年創下完結篇23%的高收視，Mr. Children的主題歌《Sign》也爆紅台日，更在日本Oricon公信榜持續46週進榜，單曲賣破70萬張。

▲《Orange Days》片頭。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2006年／《14歲小媽媽》／志田未來、三浦春馬／《印記》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲小媽媽早孕生子，Mr. Children歌曲催淚。（圖／翻攝自日網）

志田未來在13歲時主演《14歲小媽媽》，戲裡扮演國二生，和戲裡扮演國三生的三浦春馬發生一夜情，結果懷有身孕，小情侶太早面對成為父母的壓力，更有早孕的生命危險，戲劇性的故事探討未成年懷孕的社會議題，結合愛情、家族愛的元素，播出時造成全國轟動，高收視還因此增加一集。Mr. Children的歌曲《印記》（しるし）呼應故事孕育生命的主題，單曲封面以胎兒為封面，同時也影響到電視劇片頭以胎兒做為視覺主題。

▲《印記》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2008年／《空中急診英雄》／山下智久、新垣結衣／《HANABI》

▲《空中急診英雄》第三季開播3集，收視下滑爆2隱憂。（圖／翻攝自官網）

▲《HANABI》是《空中急診英雄》10年神曲。（圖／翻攝自官網）

《空中急診英雄》是描述直升機醫生的故事，由山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未、淺利陽介等人主演。該劇拍攝三季加上特別篇，5個主角從實習新人到成為獨當一面的醫生，成長物語感動無數鐵粉，屆滿10周年拍攝電影版。三季以來從未換過主角，Mr. Children主題曲《HANABI》也不動如山，是唱紅眾多日劇主題曲中，意義深遠的一首。

▲《空中急診英雄》第二季片尾畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2014年／《信長協奏曲》／小栗旬、柴崎幸／《足音〜Be Strong》

▲Mr. Children唱紅的日劇神曲。（圖／翻攝自日網）

▲《信長協奏曲》因Mr. Children演唱主題曲充滿話題。（圖／翻攝自官網）

夾著「唱過日劇必紅」的威力，Mr. Children為小栗旬主演的穿越劇《信長協奏曲》助攻，演唱主題歌《足音〜Be Strong》，播出前就話題十足。該劇描述高中生意外穿越回戰國時代，因為長相和織田信長相似，從此取代對方的身份，帶領兵將保衛自己的領土，並於2016年推出電影版，最終票房高達日幣46.1億元，僅次於《正宗哥吉拉》。

▲《足音〜Be Strong》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

2018年／《嬌妻芳鄰問題多》／松山研一、深田恭子／《here comes my love》

▲《大叔的愛》衝世界熱搜冠軍！BL到跨性別日劇。（圖／翻攝自推特）

▲《嬌妻芳鄰問題多》描述不同家庭的秘密。（圖／翻攝自官網）

Mr. Children打從日劇《同窗會》開始，歌曲搭的日劇除了劇情吸睛帶旺收視，劇情還經常和同性愛有關，2018年為《嬌妻芳鄰問題多》演唱主題曲《here comes my love》，電視劇描述的是4個不同家庭一起住進合住住宅，並各自抱著不孕、不生，同性戀、裁員等有口難言的秘密，故事掀起熱烈迴響，歌曲還特別製作長達10分鐘，媲美電影規格的MV。

▲《here comes my love》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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