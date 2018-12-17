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金馬影后謝盈萱新作曝光！　「滿臉全是傷」超具張力演出

記者關韶文／台北報導

歌手呂薔最新主打單曲《灰燼》，邀來金曲音樂才子小宇量身打造，以宏觀宇宙的大愛省思人類之於環境保護的反饋，深具環保意識更以愛之名要大家相信愛擁抱希望；MV更邀來本屆金馬影后「謝盈萱」化身傷痕累累的大地之母，MV中發揮劇場女神功力的她，在完全沒有台詞的狀況下以豐富的舞台劇肢體恣意擺動跳舞。

▲▼呂薔,謝盈萱。（圖／愛貝克思提供）

▲▼呂薔推出最新主打。（圖／愛貝克思提供）

▲▼呂薔,謝盈萱。（圖／愛貝克思提供）

《灰燼》是由金曲音樂才子小宇及新銳音樂人何官錠聯手打造，樂風及歌詞皆極富新意，讓呂薔Amuyi一聽到demo後忍不住跟著旋律哼唱起來，首次有機會跟偶像合作的她表示：｢從以前到現在就很喜歡小宇哥寫的歌，所以一收到demo後就很期待及興奮，而且一聽到曲很自然就會跟著節奏很一起進入整個歌氛圍跟情緒裡面，而且會不由自主的一直聽，像中毒一樣！更奇妙的是，可能是因為"感覺對了"，一到錄音室就自然會哼唱出來，有一種遊走在星海的感覺！」

▲▼呂薔,謝盈萱。（圖／愛貝克思提供）

▲▼謝盈萱跨刀演出MV。（圖／愛貝克思提供）

▲▼呂薔,謝盈萱。（圖／愛貝克思提供）

呂薔Amuyi在MV中仍然是以「說書人」的身分為MV對嘴演出，但看完金馬影后謝盈萱在MV中的演出，感到極大的震撼及喜愛，她表示：｢看到MV後我真的是雞皮疙瘩，覺得盈萱姐把裡面的角色詮釋的好美好有張力，尤其她要詮釋一個受傷的人一直等待綻放跟盛開的時節，雖然沒有台詞，但看到她頂著傷疤裝跳舞的神情及力道，內心深深被震撼到，超喜歡她的演出及這支MV！」

儘管因為拍攝的時間不同而沒有機會跟謝盈萱碰到，但呂薔Amuyi已被影后謝盈萱圈粉，她表示：｢除了要去支持她演的電影，之後盈萱姐演的舞台劇我都想去看！」問如果有機會，會想要曲挑戰音樂劇或是舞台劇嗎？呂薔Amuyi笑說：｢因為我自己對演戲這一塊，一直沒有很大的信心，但其實我是很多內心戲的人，只是不會表現出來而已！」

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謝盈萱, 金馬獎, 呂薔

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