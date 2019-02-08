日本粉絲「家族旅遊目的地」！　仙后必衝東方神起日巡演唱會原因（下）

文／菲力

（此文為東方神起2018年12月日本東京巨蛋演唱會後記）

「現場看過一次東方神起的演唱會，你就會變他們的粉絲」，這是2018年12月初的東京巨蛋演唱會結束後，日本網友在推特上的推文。「如果你已經是東方神起的歌迷，一定要衝一次日本巡迴」，這是筆者看完東京巨蛋演唱會後的真心建議。為什麼明明是韓國出身的偶像團體，卻要推薦他們的日本巡迴演唱會呢？

▲韓團東方神起在日本人氣非常高，巡迴演唱會一開再開。（圖／翻攝自推特TVXQ）

第一個原因是「他們的日文歌只在日本唱」，東方神起深耕日本13年，並不只是將韓文歌重新填入日文歌詞而已，多年來推出許多經典日文歌，但這些作品只在日本的演唱會聽得到現場版。第二個原因則是「日本場的氣氛不一樣」，很多人可能有過和家人一起去看棒球賽的經驗，但你曾經和爸媽一起去看偶像的演唱會嗎？什麼樣的歌手可以讓人把演唱會當作「家族一日遊」呢？對日本民眾來說，東方神起可能就是有這樣魅力的「全民偶像」。

▲東方神起榮登2018年日本演唱會動員力排行第一名，超越日本天團B'Z、嵐和天后安室奈美惠。（圖／翻攝自推特TVXQ）

▲BIC CAMERA販賣望遠鏡的櫃位，直接寫出「東方神起東京巨蛋推薦款」吸引購買。

昌珉在這次的巡迴演唱會上曾提到：「剛才看到一對上了年紀的夫婦牽著手聽我們唱歌，覺得真是特別美好的畫面！」允浩在2018年底接受雜誌訪問時也談到：「最近演出的時候多了很多男粉絲，也有以家庭為單位的粉絲，這樣子很好。以前很多年輕的粉絲和我們一起成長，組成了家庭，然後又向家人推薦，粉絲層漸漸變寬了。」

其實從場外就看出東方神起粉絲年齡層偏高，（詳情請看：正港的「去看鵝子演唱會」！東方神起日巡 阿嬤粉拄拐杖排隊買周邊），進場後除了看到年輕迷妹、情侶，還有相約一起來的阿姨或奶奶，以及不知道是陪孩子追星，還是孩子陪她追星的母女/母子檔，甚至還能看到爸媽、孩子都披著應援毛巾的一家人。看他們邊吃東西聊天，邊等開場，如果不是親眼所見，真的超像不小心亂入棒球賽觀眾席，很難相信是在「韓星的演唱會」上啊！

當燈一暗，全場亮起紅色螢光棒時，5萬人的紅海真的好美！音樂響起的那一刻，不分男女老少全站起來，隨著允浩和昌珉出現在舞台上，搖晃著螢光棒歡呼尖叫。開場一連8首快歌結束後，比起終於實現朝聖夢想的激動，我反而先感到「疲累」（笑），因為站在一樓內場會被身高影響視線，不時要踮腳尖，或是踩在椅子底下的鐵桿，希望幫自己增加一公分的高度也好。而且8首歌看下來，全場竟然只在中間一小段VCR時間坐下休息，只要允浩和昌珉還在台上跳，所有人就一定站著嗨！讓我這個在現場絕對稱得上年輕人的迷妹，開始不爭氣地覺得腳痠。

▲東京巨蛋的一樓內場座位區離大螢幕非常近，但離舞台還是有段距離。

全長3.5小時的演唱會，扣掉串場VCR和允浩、昌珉跟大家聊天的時間，表演差不多有3小時，但現場的日本歌迷不管是搖滾區還是看台區，不分性別年齡，真的連抒情歌都不會坐著聽，完全跟我們在台灣看演唱會的習慣不一樣！一開始每段VCR結束，我就會在心裡默念：「大家冷靜、坐下，坐著也能看到歐巴，這首是慢歌啊！拜託～坐著～」，但只要允浩和昌珉一出現，日本粉絲們立刻精神抖擻地起立！搖螢光棒！反應速度簡直像行軍！所以直到最後我還是站好、站滿每一首歌，打從心底對日飯的膝蓋和體力獻上最高敬意，Respect！

不過連續看了兩天後，好像有點理解為什麼現場粉絲們能有源源不絕的體力，台上的允浩和昌珉絕對是最大的原因。東京巨蛋之所以被稱為「夢之舞台」，一部分是因為真的非常大，歌手要有讓全場坐滿的號召力，更要有讓所有粉絲從頭到尾都享受演唱會的魅力。我曾經坐過台北小巨蛋的800元區，離主舞台、延伸舞台、大螢幕都滿遠的，就算台上歌手的歌聲再好聽，有時候還是忍不住出現「好像在看DVD的超脫感」，一旦冷靜下來，就容易覺得累。

但這次在東京巨蛋體驗過一樓內場和二樓看台，場地是台北小巨蛋的好幾倍，我卻覺得離歌手更近，因為東方神起在舞台設計上花了非常多心力。除了徹底延伸到左右兩側的主舞台、設在看台前面的副舞台、貫穿一樓內場的移動舞台，還有沿著看台移動的花車，光這樣就足以照顧全場四分之三的粉絲。又為了讓2、3樓的粉絲也有參與感，允浩和昌珉甚至讓巨大的帆船氣球載著，直接在空中與「蛋頂」區的歌迷面對面。加上兩人對鏡頭的極高敏銳度，透過大螢幕，不管你坐在巨蛋的哪裡，都能看到「歌手在對你唱歌／放電」，這樣的感受真的會讓人忘記疲累！

▲在東京巨蛋二樓看台視野非常棒，雖然「生人」比較小，但能清楚看見舞台走位。

除了竭盡所能地靠近歌迷外，允浩和昌珉的熱情也最大限度地傳遞給歌迷，無論是快歌或慢歌，舞蹈有多麼激烈，兩人的歌聲和動作從頭到尾都不含糊，從大螢幕特寫或是透過望遠鏡，更可以清楚看見表演的力道和享受舞台的表情。這種樂在其中的心情是會傳染的，當看著台上歌手這麼努力又唱又跳好幾個小時，卻一點點疲累的樣子都沒有，自己怎麼好意思坐著揮螢光棒呢？（笑）

毫不摻雜水分的演出讓人興奮激動，兩人流利的日文更能和台下觀眾順暢互動，允浩溫柔的感謝、昌珉傲嬌的毒舌，都讓現場充滿歡樂和溫馨，加上13年來的情感累積，更是讓日本演唱會氣氛非常好的原因之一。很多人是陪著他們從小小的展演館唱到最大的日產體育場，走過低潮、空白期，又看著他們帶著13年如一日的謙遜和努力，一次次打破紀錄。雖然大部分粉絲都不是少女了，但大家都在自己的青春和人生裡，留下非常大的篇幅給東方神起，直到現在都是，而這些付出，成員們也都看在眼裡、記在心裡。

允浩在東京巨蛋的舞台上說：「你們先是成為粉絲，後來變成了夥伴，現在是東方神起的成員。」我覺得這句話完美表達了東方神起與粉絲之間的「共感」，就是因為這樣的相伴與默契，所以舞台上的允浩和昌珉不管汗怎麼流、氣怎麼喘，都能露出幸福而滿足的笑容；舞台下的歌迷也像看著自己的孩子或家人一樣，你在哪開唱，我都會到場應援，帶著我生命中重要的人一起為你加油，一次又一次陪著你們喊「WE ARE T！」，一次又一次創造新的回憶，讓舞台上的你們一直幸福下去。

▲▼東方神起東京巨蛋演唱會。

▼東方神起2017～2018日本巡迴演唱會紀錄短片，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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