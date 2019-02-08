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正港的「去看鵝子演唱會」! 東方神起日巡　阿嬤粉拄拐杖排隊買周邊（上）

文／菲力

（此文為東方神起2018年12月日本東京巨蛋演唱會後記）

你還記得最近一次排隊3個半小時是為了什麼嗎？最近一次和婆婆媽媽一起排隊又是為什麼呢？我是在東方神起日本東京巨蛋演唱會的場外。

韓國男團「東方神起」出道至今15年，是打開南韓偶像在日本市場的始祖功臣之一，雖然對現在10幾、20幾歲的追星少女少男們來說，30歲出頭的「年紀」和10幾年的「年資」，在娛樂圈真的算得上「老團」了，但他們的人氣和演唱會動員力還是非常驚人，尤其在日本更是數一數二。

▲▼東方神起日本巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特TVXQ）

▲東方神起2003年出道，2005年進軍日本，在當地音樂市場深耕13年。（圖／翻攝自東方神起官方推特）

從2018年9月26日開始，東方神起舉行出道以來的第十次日本巡迴演唱會，為期5個月、10個城市、一共33場次。而在展開這個巡迴的3個月前，他們才剛剛結束第九次日本巡迴，最後3天還是在日本最大場館－日產體育場（橫濱NISSAN STADIUM），創下該場地「第一組連續開唱3天的歌手」紀錄，3天動員高達22萬人，該巡迴總動員人次超過百萬。

▲▼東方神起日本巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特TVXQ）

▲▼東方神起第九次日本巡迴演唱會動員百萬人，日媒皆大篇幅報導。（圖／翻攝自推東方神起官方推特）

▲▼東方神起日本巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特TVXQ）

但說來慚愧，我雖然是超過10年的「仙后（東方神起粉絲名）」，以前卻從來沒有到日本看過演唱會。一來是因為當地採抽票制，有錢不一定買得到，買到了又不知道坐哪裡，必須等到進場刷票才會拿到座位號碼，坐1樓內場還是3樓蛋頂，一切看個人RP，這對需要千里迢迢買機票、訂住宿的海外粉絲來說，真的是場豪賭；二來也擔心本身日文不夠好，萬一聽不懂偶像們說的話，會不會影響看演唱會的興致？大螢幕可是不會有英文甚至中文翻譯啊！

但追星真的就如同蔡康永說過的：「親愛的寶寶，將來如果有你喜歡的歌手，你要想辦法去聽他們的現場演唱會，去跟其他和你一樣喜歡他的人在一起。你不知道那個歌手會有名多久，你也不知道他會願意活多久，你只能趁他還在的時候，讓他變成你回憶的一部份。

2018年6月，我在網路上看完東方神起日產演唱會的直播後，突然意識到：「喜歡他們已經十年了，歐巴們都是『30代』了，還能在大雨中又唱又跳整整3.5小時多少次呢？」這個念頭一出現，立刻開始找門票，經過千辛萬苦，10年老飯終於在偶像出道15周年前成為演唱會菜鳥，前進日本的演唱會殿堂－東京巨蛋。

▲▼東方神起日本巡迴演唱會。（圖／翻攝自推特TVXQ）

▲▼東方神起第二度登上日本最大的演唱會場地，但最後一天演出遇上大雨，兩人在雨中唱跳3.5小時。（圖／翻攝自東方神起官方推特）

演唱會下午4點開始進場，但我和朋友相約早上9點在巨蛋碰面，為的就是搶排購買周邊商品的隊伍。那天是星期日，不曉得是不是因為時間太早，前往巨蛋的地鐵上、路上，並沒有感覺到「同伴」的存在，甚至走到場館後方，周圍還是安安靜靜的，只看到一些穿著一般的民眾，和不少正忙著搬箱佈置的工作人員。直到走近販賣周邊商品的帳篷，一轉彎就看到幾十個阿姨坐在花圃邊排隊，等著買會員限定的周邊商品，沒錯，一排穿著東方神起LOGO外套、提著東方神起LOGO包包、披著東方神起LOGO毛巾的「阿姨們」。

我和朋友快步走向隊伍最尾端，一邊用眼角餘光觀察，有6成5是35歲以上的「姨母粉」、3成是35歲以下的「妹子粉」，剩下0.5則是不分年齡的「男飯」，有的人低頭滑手機玩遊戲、有人在吃早餐、有些則三三兩兩在小聲交談。這樣的場景真的讓人第一眼很難想到是在排韓星演唱會，如果拿掉他們身上的周邊商品，更像是台灣在排電信499、或百貨周年慶、或考場外陪考的人潮啊！

隨著開賣時間越來越近，排隊的人越來越多，不遠處購買一般周邊商品的人龍更是迅速增長，等我買到會員限定商品，要改排一般周邊商品時，目測前方大概有1萬人吧！沒有太多心力覺得疲累，只想著快點走到隊伍最尾端，畢竟當第N+1總比第N+N+1好啊！還很樂觀地告訴自己：「東京巨蛋可以坐5萬歌迷，現在只有1萬人在前面，我還算前段啦！」

▲▼東方神起東京巨蛋演唱會。（圖／記者游舜喜攝）

▲買完會員商品才知道一般商品必須另外排隊，但這時候的隊伍已經看不到頭、也看不到尾。

排隊時除了和友人聊天，不時跺跺腳緩解腿痠，也繼續默默觀察身邊的人，有越來越多的姐姐粉、阿姨粉，還有用官方周邊搭出情侶裝的年輕情侶、感覺是陪老婆來追星的中年夫妻檔，也有跟著媽媽乖乖排隊的5、6歲小孩，大家的身上各自有「不同年份」、「不同場次」的演唱會周邊商品，可以隱約猜出是追了多久的粉絲，最讓我驚訝的是，人群中還有好多奶奶！真的是白髮蒼蒼、化妝也遮不住皺紋的奶奶！

▲▼韓團東方神起東京巨蛋演唱會。（圖／記者游舜喜攝）

▲東方神起日本官方的吉祥物是一隻叫「TB」的紅色熊，會趁歌迷們排隊時出來賣萌，順便宣傳明年的活動。

因為我之前只在台灣聽過演唱會，印象中即使是粉絲年齡層廣泛的天后張惠妹、天團五月天，演唱會上也大多是年輕人，40歲就算年長了，很難看到這麼多婆婆媽媽。但在東方神起的演唱會場外，一眼望去粉絲多是大姐姐、阿姨、奶奶，當我親眼看到一個身上滿是周邊商品的奶奶拄著拐杖，站在我斜後方排隊時，腦海中突然響起同事最常說的：「我鵝子好帥、下禮拜要去見我鵝子了」，寶寶看到沒？這才是正港媽媽粉、奶奶粉啊！同時也忍不住在心裡吶喊：「跪求允浩附身！我需要滿滿的排隊熱情！年輕人排隊不能輸！不能輸給腿痠！不能輸給阿嬤！」

等到真正把想買的周邊商品全都購入，已經是排隊3個半小時後，回頭一看身後還有好多好多好多人，抱著戰利品經過緩緩前進的人龍時，我這個日巡小菜鳥只能在心裡獻上站得痠軟的膝蓋，心裡還OS：「晚上才要真的開始嗨，這些阿姨奶奶們有沒有在吃顧膝蓋、增強體力的保健食品啊？真的撐得住嗎？那個小弟弟排這麼久會不會哭啊？」但沒想到，等到晚上演唱會開始後，我才知道是我小看了日本的粉絲，也高估了自己。

▲▼韓團東方神起東京巨蛋演唱會。（圖／記者游舜喜攝）

以上言論為個人立場，與公司無關。

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東方神起, 東京巨蛋, 演唱會, 韓星

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