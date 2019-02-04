ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

姨母愛爆發！　這8個「韓國療癒小萌娃」讓你一開IG就融化♥

記者李湘文／綜合報導

你是Instagram的愛用者嗎？IG近年來在台灣漸漸普及，許多網友都喜歡在上面追蹤明星、網紅，看別人美美的生活照療癒身心。而韓國同樣流行使用IG，且不只大人，也有好幾位特別的「小網紅」，因為長相可愛、穿搭討喜，意外也吸引大批追蹤者，人氣甚至比明星還高！

1. 律兒

▲權律兒（권율이）。（圖／翻攝自Instagram）

▲外表文靜可愛，實際上超high又充滿諧星魂的權律兒。（圖／翻攝自Instagram）

今年5歲的權律兒（권율이）有著白嫩的蘋果臉，還有一雙睫毛超長的大眼睛，可愛得就像真人洋娃娃。不過，她可不只是靠長得好看就走紅，而是因為隱藏的諧星魂！律兒最擅長的就是做鬼臉，加上反應浮誇，常被媽媽拍下各種糗態百出的表情包，但這樣的反差讓她更有人氣，在Instagram上已經坐擁160萬追蹤者。

2. 基龍

▲李基龍（이기용）。（圖／翻攝自Instagram）

▲帥氣的「小歐巴」李基龍。（圖／翻攝自Instagram）

6歲的李基龍（이기용）也有著一雙明亮大眼，面對鏡頭毫不害羞，小小年紀就有種「歐巴」感。他的媽媽從事網拍行業，所以對服裝搭配特別有sense，替兒子搭的衣服總是簡單卻大氣，日常照片雖然不刻意擺拍，卻也像童裝雜誌型錄一般，讓許多網友越看越喜歡。

3. Sua、Suji

▲Sua（뚜아）、Suji（뚜지）。（圖／翻攝自Instagram）

▲超愛演、超有戲的雙胞胎姊妹Sua、Suji。（圖／翻攝自Instagram）

4歲的Sua（뚜아）、Suji（뚜지）是對雙胞胎姊妹，個性一樣搞怪、喜歡亂舞又愛演，而且還都有著超齡的好演技，湊在一起總是爆笑連連。尤其2人的爸爸也是充滿鬼點子的人，常常想出奇招來逗女兒，常常幫Sua、Suji拍cover MV，在網路上大受歡迎，現在不只IG，連YouTube頻道都已經有大約50萬粉絲。

4. 小豆子

▲小豆子（예콩이）。（圖／翻攝自Instagram）

▲有著無辜眼神的萌妹小豆子。（圖／翻攝自Instagram）

相信有不少網友都在IG上看著4歲的小豆子（예콩이）長大！她的爸媽從小就為女兒經營IG，一點一滴記錄成長片段，讓網友也看著小豆子從寶寶漸漸變為小女孩。她有一雙散發著無辜光芒的眼睛，而且又十分愛笑，輕易就能製造出各種表情包，鬼靈精怪模樣療癒一票粉絲的心。

5. Ah In

▲Ah In（아인）。（圖／翻攝自Instagram）

▲總是面無表情卻很有時尚感的Ah In。（圖／翻攝自Instagram）

才剛要滿3歲的Ah In（아인）也是迅速漲粉中的小網紅！她不像前面介紹的幾個活潑萌娃，個性相對之下顯得比較靦腆文靜，拍照時也總是面無表情。不過，Ah In有個超會設計、製作衣服的媽媽，經常為女兒量身訂做服飾，也很擅長拍照，Instagram上的穿搭照總是有種獨特的時尚感，因此吸引許多粉絲。

6. Rayul、Riho

▲Rayul（라율）、Riho（리호）。（圖／翻攝自Instagram）

▲充滿喜感的Rayul、Riho兄弟。（圖／翻攝自Instagram）

誰說萌娃一定要有大眼睛才圈粉？小兄弟Rayul（라율）、Riho（리호）都是單眼皮小眼睛，因此顯得特別呆萌，憨憨的樣子更讓粉絲喜歡。尤其哥哥Rayul天生充滿喜感，常會做出像大叔一樣的搞笑動作，讓媽媽笑得東倒西歪，但在搞笑魂下又是個暖男，平時總細心照顧弟弟，反差魅力成為他的圈粉利器。

7. Ye Won

▲Ye Won（유예원）。（圖／翻攝自Instagram）

▲小小年紀就充滿仙氣、很有模特兒架式的Ye Won。（圖／翻攝自Instagram）

6歲的Yoo Ye Won（유예원）堪稱網友心中的小女神！雖然年紀小，但留著一頭長捲髮，舉手投足優雅又有氣質，加上擺POSE時的成熟架式，看起來簡直已像個少女，也受青睞成為兒童模特兒。不過，她私底下依然有著滿滿的童心，喜歡可愛的東西、喜歡撒嬌，也經常蹦蹦跳跳，增添幾分純真可愛。

8. Adam

▲Adam Park。（圖／翻攝自Instagram）

▲擁有一雙迷人電眼的Adam Park。（圖／翻攝自Instagram）

3歲的Adam（박현민）是韓國、馬來西亞混血兒，以他的深邃雙眼皮、彷彿裝著星星的電眼圈粉無數，尤其笑起來的時候，更是個陽光十足的小帥哥。他因為受媽媽影響，韓文發音偶爾有點不標準，但就是這種有些「臭拎呆」的模樣，反而讓他更深得粉絲的心。

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

賈永婕「16歲正妹女兒」解放比基尼！　一轉正面…媽還是贏了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

賈永婕「16歲正妹女兒」解放比基尼！　一轉正面…媽還是贏了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願
  2. 瘋電影／殺死巨人的女孩　你所能承擔的壓力超過想像
  3. 6位新一代票房毒藥！《金牌特務》泰隆艾格頓連砸2部
  4. 2019年恐怖電影Top12：月月都有恐怖片來嚇你，膽小勿入！
  5. 獨家／國片導演開拍前失憶「死亡率4成」　男主角衰運纏10年
  6. 被封「宮崎駿+新海誠」日新銳動畫導演要拍台灣故事
  7. 公館巧遇林依晨「貼心留言」暖哭！但最狂偶遇是他..「天王」幫遛狗
  8. 池端玲名自嘲：是胖子　「一個運動觀念」吃飯不忌口
  9. 張震嶽26年前「沒鬍子」…謝金燕出道初期長這樣！6歌手青澀嫩樣
  10. 專訪／何蓓蓓拍《金家》皮皮挫　買樂透舒壓笑喊：幫自己贖身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366