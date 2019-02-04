姨母愛爆發！　這8個「韓國療癒小萌娃」讓你一開IG就融化♥

記者李湘文／綜合報導

你是Instagram的愛用者嗎？IG近年來在台灣漸漸普及，許多網友都喜歡在上面追蹤明星、網紅，看別人美美的生活照療癒身心。而韓國同樣流行使用IG，且不只大人，也有好幾位特別的「小網紅」，因為長相可愛、穿搭討喜，意外也吸引大批追蹤者，人氣甚至比明星還高！

1. 律兒

▲外表文靜可愛，實際上超high又充滿諧星魂的權律兒。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 권 율이（@1004yul_i）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 14 日 上午 3:28 張貼

今年5歲的權律兒（권율이）有著白嫩的蘋果臉，還有一雙睫毛超長的大眼睛，可愛得就像真人洋娃娃。不過，她可不只是靠長得好看就走紅，而是因為隱藏的諧星魂！律兒最擅長的就是做鬼臉，加上反應浮誇，常被媽媽拍下各種糗態百出的表情包，但這樣的反差讓她更有人氣，在Instagram上已經坐擁160萬追蹤者。

2. 基龍

▲帥氣的「小歐巴」李基龍。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 120905 kiyong ʕ•ﻌ•ʔ Lv.7 기용이네（@yong_mom）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 17 日 上午 5:23 張貼

6歲的李基龍（이기용）也有著一雙明亮大眼，面對鏡頭毫不害羞，小小年紀就有種「歐巴」感。他的媽媽從事網拍行業，所以對服裝搭配特別有sense，替兒子搭的衣服總是簡單卻大氣，日常照片雖然不刻意擺拍，卻也像童裝雜誌型錄一般，讓許多網友越看越喜歡。

3. Sua、Suji

▲超愛演、超有戲的雙胞胎姊妹Sua、Suji。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 뚜아뚜지 - 조금은 특별한 추억만들기（@sua_suji）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 29 日 上午 7:26 張貼

4歲的Sua（뚜아）、Suji（뚜지）是對雙胞胎姊妹，個性一樣搞怪、喜歡亂舞又愛演，而且還都有著超齡的好演技，湊在一起總是爆笑連連。尤其2人的爸爸也是充滿鬼點子的人，常常想出奇招來逗女兒，常常幫Sua、Suji拍cover MV，在網路上大受歡迎，現在不只IG，連YouTube頻道都已經有大約50萬粉絲。

4. 小豆子

▲有著無辜眼神的萌妹小豆子。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 예콩이（@agijagimin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 10 日 下午 8:34 張貼

相信有不少網友都在IG上看著4歲的小豆子（예콩이）長大！她的爸媽從小就為女兒經營IG，一點一滴記錄成長片段，讓網友也看著小豆子從寶寶漸漸變為小女孩。她有一雙散發著無辜光芒的眼睛，而且又十分愛笑，輕易就能製造出各種表情包，鬼靈精怪模樣療癒一票粉絲的心。

5. Ah In

▲總是面無表情卻很有時尚感的Ah In。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 아이니니（@2ah.in）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 5 日 下午 10:56 張貼

才剛要滿3歲的Ah In（아인）也是迅速漲粉中的小網紅！她不像前面介紹的幾個活潑萌娃，個性相對之下顯得比較靦腆文靜，拍照時也總是面無表情。不過，Ah In有個超會設計、製作衣服的媽媽，經常為女兒量身訂做服飾，也很擅長拍照，Instagram上的穿搭照總是有種獨特的時尚感，因此吸引許多粉絲。

6. Rayul、Riho

▲充滿喜感的Rayul、Riho兄弟。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 라율（@rari.bb）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 19 日 上午 3:43 張貼

誰說萌娃一定要有大眼睛才圈粉？小兄弟Rayul（라율）、Riho（리호）都是單眼皮小眼睛，因此顯得特別呆萌，憨憨的樣子更讓粉絲喜歡。尤其哥哥Rayul天生充滿喜感，常會做出像大叔一樣的搞笑動作，讓媽媽笑得東倒西歪，但在搞笑魂下又是個暖男，平時總細心照顧弟弟，反差魅力成為他的圈粉利器。

7. Ye Won

▲小小年紀就充滿仙氣、很有模特兒架式的Ye Won。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 키즈모델 유예원@mjymyw）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 6 日 上午 1:27 張貼

6歲的Yoo Ye Won（유예원）堪稱網友心中的小女神！雖然年紀小，但留著一頭長捲髮，舉手投足優雅又有氣質，加上擺POSE時的成熟架式，看起來簡直已像個少女，也受青睞成為兒童模特兒。不過，她私底下依然有著滿滿的童心，喜歡可愛的東西、喜歡撒嬌，也經常蹦蹦跳跳，增添幾分純真可愛。

8. Adam

▲擁有一雙迷人電眼的Adam Park。（圖／翻攝自Instagram）

在 Instagram 查看這則貼文 박현민 Adam Rayyan Park（@adam.park3217）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 7 日 上午 3:27 張貼

3歲的Adam（박현민）是韓國、馬來西亞混血兒，以他的深邃雙眼皮、彷彿裝著星星的電眼圈粉無數，尤其笑起來的時候，更是個陽光十足的小帥哥。他因為受媽媽影響，韓文發音偶爾有點不標準，但就是這種有些「臭拎呆」的模樣，反而讓他更深得粉絲的心。