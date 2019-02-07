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《星際大戰》小安納金暴打親媽入精神病院！　5崩壞童星近況曝光

記者傅家妤／綜合報導

歐美電影圈中，有許多「小時了了」的童星，他們不僅演技精湛，顏值幾乎也都比同齡小孩來得帥氣、漂亮，小小年紀走紅，原本應該星途一片光明，卻有不少童星因為太早成名，迷失了自己，開始染上惡習，吸毒、酗酒樣樣來，導致顏值直線下降，甚至斷送前程，以下就來盤點其中5名長大後「整組壞掉」的童星。

《小鬼當家》麥考利克金（Macaulay Culkin）

▲《小鬼當家》麥考利曾被稱為「最崩壞童星」。（圖／《小鬼當家》劇照、資料照）

▲《小鬼當家》麥考利克金曾被稱為「最崩壞童星」。（圖／《小鬼當家》劇照、資料照）

說到崩壞童星，其實最為人所熟知的就是《小鬼當家》的麥考利克金，隨著年紀增長，他屢屢被傳出吸毒、使用暴力等，甚至一度被傳出烏龍死訊，被說是吸毒過量而死，但最後他很快地就出面否認此事。麥考利克金原本有著一雙大眼，鬼靈精模樣深入人心，不過後來卻因染上毒癮，導致他外型瘦如老頭，不修邊幅的模樣，經常遭到形容像是街友。

▲《小鬼當家》麥考利曾被稱為「最崩壞童星」。（圖／翻攝自IG／麥考利克金）

▲《小鬼當家》麥考利曾被稱為「最崩壞童星」。（圖／翻攝自IG／麥考利克金）

▲麥考利克金近年來有越變越帥。（圖／翻攝自IG／麥考利克金）

不過近年來麥考利克金已經戒掉各種惡習，與中泰混血女星「蘭小姐」布蘭達（Brenda Song）交往後，也明顯變胖了不少，被媒體拍到約會畫面時，雖然有啤酒肚，但是稍作打扮的他，看起來猶如紳士般，變得非常體面。

《天生一對》琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）

▲琳賽蘿涵昔日甜美形象回不去。（圖／達志影像）

▲琳賽蘿涵近年顏值直線下降。（圖／達志影像）

如果說麥考利克金是崩壞童星的代表，那麼琳賽蘿涵就是女生的代表，她自離開迪士尼後，幾乎每年都會有新作品，但是她的作品數量遠比負面新聞來得少，除了酒後駕駛、偷竊，她還因吸食毒品、酗酒而多次進出勒戒所，與富商俄羅斯商業大亨伊格（Egor Tarabasov）的一段情，更是鬧得沸沸揚揚，各種負面新聞讓她在大眾心目中的好感度大幅下滑，過去孩童時期超萌的模樣已經不復見，近年來也已經漸漸減少作品產量，開始發展演藝以外的事業。

《魔鬼終結者2：審判日》愛德華福隆（Edward Furlong）

愛德華福隆（Edward Furlong）。（圖／達志影像）

▲愛德華福隆因帥氣長相被星探發掘出道。（圖／達志影像）

愛德華福隆在《魔鬼終結者2：審判日》中飾演「約翰康納」，戲份吃重，當年他因擁有精緻五官、頗為帥氣的模樣，被星探發掘進入好萊塢，不過在2000年以後，關於他的報導都是慢性藥品濫用與酒精中毒等負面的事情，菸癮極大的他之後也承認在22歲到26都沉迷古柯鹼和海洛因，近幾年已經消失在大銀幕上。而近年來，他原本的外型優勢也消失了，在2018年被拍到時，40歲的他已經暴肥走鐘，穿在身上的T恤也十分緊繃，滿臉鬍渣的模樣看起來也很憔悴。

愛德華福隆（Edward Furlong）。（圖／達志影像）

▲愛德華福隆長大後暴肥走鐘。（圖／達志影像）

《星際大戰首部曲：威脅潛伏》傑克洛伊德（Jake Lloyd）

▲童星出身的傑克洛伊德（Jake Lloyd）精神分裂。（圖／翻攝自紐約每日新聞）

▲傑克洛伊德19歲被診斷罹患精神分裂。（圖／《星際大戰首部曲：威脅潛伏》劇照、翻攝自紐約每日新聞）

傑克洛伊德在《星際大戰首部曲：威脅潛伏》中飾演主角「安納金天行者」，現年29歲的他因一夕爆紅，在學校被同學霸凌，19歲就患上了精神分裂，2016年時先是因暴打母親被送入精神病院，後來還因超速及試圖逃避警方追逐而被逮捕入獄，隨後又再度被轉介到精神病院，至今都尚未有出院消息。

《靈異第六感》 海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）

海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）。（圖／翻攝自推特、達志影像／美聯社）

▲海利喬奧斯蒙近年來也從清純小男孩變成蓄鬍大叔。（圖／翻攝自推特、達志影像／美聯社）

海利喬奧斯蒙曾主演《靈異第六感》、《AI人工智慧》，過去也曾憑藉著《靈異第六感》入圍奧斯卡和金球獎最佳男配角，加上擁有可愛帥氣的模樣，讓他一度成為炙手可熱的新星，沒想到長大後卻負面新聞不斷，先是酒駕發生車禍，持有大麻被送進勒戒所，形象重挫，整個人還胖了一大圈，從清純小男孩變成蓄鬍大叔，星途也因此中斷。

在2018年初海利喬奧斯蒙甚至還發生了大鬧機場事件，當時他因故錯過班機，工作人員安排他改搭隔天一早的班機，但對方也一再強調那是候補機位，他隔天一早出現在機場時，得知航班客滿，便開始對著工作人員咆哮、大吼，在警方趕到前他已經離開現場。不過，在警方離開後他又再度折返登機門，恐嚇地勤人員：「我要搞死你！」說完這句才再度離去。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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