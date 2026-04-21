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不敢相信！許志豪首開唱「19大咖藝人集體出手」超狂票房曝

記者蔡琛儀／台北報導

出道滿20年，歌手兼主持人許志豪終於圓夢，在6月19日登上Legacy Taipei舉辦首場個人專場演唱會，門票今天中午開賣，歷經8小時順利完售，讓他直呼：「速度真的好快， 快到連我自己都不敢相信。」

▲▼許志豪讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲許志豪即將舉辦人生首場個人演唱會。（圖／寬宏提供）

在圈內人緣超好的許志豪，這次開唱不少藝人朋友都幫他錄影、發文宣傳，包括康康、顏永烈、亮哲、蔡昌憲、陳孟賢、黃文星、王瑞霞、康仁俊、于美人、寶媽、緋聞女友翁鈺鈞、吳申梅、荒山亮、吳美琳、郭婷筠、謝郁賢、樊仲哲、林邑帆、嚴登杰等人，他主持的三檔節目《超級紅人榜》、《綜藝一級棒》、《唱歌給你聽》，及《超級夜總會》也都力挺，堪稱是「最強催票團」。

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許志豪對於眾星友、粉絲支持，感動表示：「能被大家這樣疼愛著，我覺得非常榮幸，也滿心感動，謝謝你們在不到一天的時間裡，就把給我的支持與鼓勵塞得滿滿滿。」他也說：「我會帶著大家的力挺與期待，更加努力準備這場演唱會，用最好的自己回報每一份心意。」

▲▼ 許志豪首度開唱迅速完售 。（圖／翻攝許志豪臉書）

▲許志豪首度開唱迅速完售。（圖／翻攝許志豪臉書）

本次演唱會主題「拜託你來」別具巧思靈感，來自他非常欣賞的歌壇前輩費玉清，「我很常看小哥的演唱會，他每次開場都會說『不好意思，讓您破費了』，那種謙虛又幽默的態度，讓人印象非常深刻。」他認為，即使是天王級人物仍如此謙遜，自己更應該用加倍誠意面對觀眾，因此才有了這次帶點請託、卻又真誠的主題概念。

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許志豪

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