豆花妹穩交阿璞11年合體上《飢餓遊戲》！超甜互動全被拍 身高差閃炸

記者潘慧中／綜合報導

豆花妹（蔡黃汝）和八三夭主唱阿璞穩定交往11年，近日難得一起同台上《飢餓遊戲》，小倆口在節目中的互動掀起外界的高度期待，不少粉絲興奮地在留言區問：「有幾張照片我都看不到畫面是正常的嗎！」

▲豆花妹和阿璞有最萌身高差。（圖／翻攝自Instagram／hunger.games.ctvshow）



從曝光的照片中，有著超萌身高差的豆花妹和阿璞站在一棵樹前，兩人雖然各自手持攝影工具，但在行進間仍保持著親密距離，而且完全藏不住笑容，男友更是笑到瞇起雙眼。

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▲▼八三夭最近上《飢餓遊戲》宣傳新作品。（圖／翻攝自Instagram／hunger.games.ctvshow）



不只這樣，當阿璞坐著畫東西時，在旁邊的豆花妹俯身伸出了右手，似乎想幫忙的舉動意外令人心動。鏡頭一轉，當豆花妹準備答題時，阿璞站在身後、還彎腰想看女友手中的問答題卡，一舉一動都讓人忍不住露出姨母笑。

▲▼豆花妹和阿璞的互動掀起期待。（圖／翻攝自Instagram／hunger.games.ctvshow）



豆花妹23日也轉發了《飢餓遊戲》的官方貼文，興奮喊道「感謝五位重量級天團大駕光臨」，讓更多粉絲開始期待節目的正式播出。