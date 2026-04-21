簡嫚書合體《濟公》男星演父女！　公益短片「劇組含金量」超高

記者黃庠棻／台北報導

簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵首次合作的公益微電影《我的意外父母》，將於4月25日在大和建設的YouTube首播。四位演員出道多年卻是首度同台，難得接演30分鐘短片的他們，被問到為何願意接演時，不約而同表示「被劇本深深打動。」

▲公益微電影《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵主演。（圖／我的耐心有限公司提供）

導演林書弘雖是新銳導演，但擁有近30年的業界資歷，曾擔任《女兵日記》、《郵票與舒芙蕾》、《我在北京等你》等劇的副導，與多位知名導演合作。林書弘受金鐘導演許肇任影響甚鉅，曾向其請教如何拍出好作品，對方當時叮嚀他「畫面要有生活感。」這也成為他執導時最注重的核心元素。

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金鐘卡司與專業團隊加持，真人真事改編

《我的意外父母》改編自真人真事，是一部探討長照議題，並以「非血緣之愛」為核心的感人故事。雖然是製作預算不高的公益短片，但主演陣容堅強，由三位金鐘女星簡嫚書、楊潔玫、梁舒涵，搭配實力派演員陳文山擔綱。

▲公益微電影《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵主演。（圖／我的耐心有限公司提供）

此外，主創團隊實力也很堅強，包含曾拍過《有生之年》的攝影陳國隆、《一把青》的美術黃千容、《我可能不會愛你》的造型黃嬿蒓，製作品質有保證。主題曲〈回家的路〉則找來白冰冰的子弟兵蔡亞露量身製作，打造出這部小而美的精緻作品。

簡嫚書驚喜加盟，讚前輩演技「渾然天成」

簡嫚書的加入對導演來說是意外之喜。因製作費有限，導演原本不敢奢望能邀到她，但簡嫚書看完劇本後非常喜歡，也願意給新導演機會。她表示「這是公益作品，很有意義，且製作班底都是合作過的，專業度十足。」她認為短片對演員是極佳的訓練「說故事的方式要很精準，表演要馬上情緒到位，沒有時間堆疊。導演雖然是新導演，但很清楚自己要什麼，合作非常愉快。」

▲公益微電影《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵主演。（圖／我的耐心有限公司提供）

簡嫚書第一次與陳文山、楊潔玫演對手戲，劇中兩人飾演她的父母。她感性表示「有一種很奇妙的一見如故感。文山哥很溫暖、健談，把大家拉在一起就像一家人；潔玫姊很貼心，殺青當天還特別早起做點心送給大家。」更讓簡嫚書難忘的是，在兩位前輩身上看到了演技渾然天成，讓她獲益匪淺。

影視老將首度合體，大讚「相見恨晚」

陳文山與楊潔玫出道約40年，竟是首次合作。陳文山誇獎楊潔玫「性格單純、沒有心眼且樂於分享，現場有她，氣氛就充滿歡笑。」而簡嫚書也讓他驚喜，他坦言「嫚書螢幕上給人女神印象，原本擔心有距離感，沒想到私底下像鄰家女孩般平易近人，且對演藝產業有深刻見解、言之有物。」這次能與兩位實力派對戲，讓他大讚「相見恨晚」，更深刻體會到何謂「心靈深層且真誠的表演」，直呼過癮。

▲公益微電影《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵主演。（圖／我的耐心有限公司提供）

楊潔玫在劇中飾演一名心智障礙的母親，這是她演藝生涯首次接觸的角色。起初她感到惶恐，直到某次在捷運上遇到一群心智障礙的孩子「我讓座給他們，一個小朋友用很直接的眼神看著我、叫我阿姨，突然間我的開關打開了，決定角色定位要單純、反應做到最弱。」目前在世新大學任教的她，最近剛好與學生分享電影《他不笨，他是我爸爸》，更讓她覺得是在對的時間遇到了對的劇本。

梁舒涵義氣相挺，客串演出

梁舒涵在劇中飾演簡嫚書的同事兼閨蜜。她與導演在《女兵日記》時期便建立了深厚的革命情感，這次特別義氣相挺，客串演出。她提到，導演這次展現了驚人的「自我升級」，無論是拍攝節奏、鏡頭語言還是敘事風格，都與以往有顯著的不同，令人期待。

▲公益微電影《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫、梁舒涵主演。（圖／我的耐心有限公司提供）