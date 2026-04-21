78歲雷洪被醫警告「恐坐輪椅」緊急開刀！　脊椎壓迫術後現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣資深演員雷洪出道超過60年，過去在八點檔中的「爆橘拳」橋段一度紅遍海內外，但雷洪因長年拍戲導致生活作息不正常，造成攝護腺肥大、高血壓等疾病纏身。近日，雷洪被週刊爆料因「脊椎壓迫」緊急開刀動手術。對此，雷洪也做出回應。

▲雷洪。（圖／年代提供）

78歲的雷洪今年3月初接受脊椎手術，當時被醫師警告，若不接受治療的話「不到1年可能坐輪椅」，讓他當場嚇傻，緊急決定動刀。目前已經動完手術的雷洪表示「目前都在持續進行復健，恢復狀況良好，日常生活完全沒問題。現在我還能自己開車去回診，非常感謝大家這段時間的掛念。」

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▲雷洪手術後報平安。（圖／民視提供）

同時，雷洪也不忘以過來人身份提醒大眾「保養身體要趁早！千萬別仗著年輕就忽視身體的小傷，受傷了一定要及時處理。希望大家都能跟我一起好好愛護健康。」

▲雷洪。（圖／民視提供）

事實上，雷洪出道多年，年輕的時候看到武術演員只要做幾個動作，就能在1小時賺250元，為了多賺錢他硬著頭皮上陣當替身，那時受了不少傷，只是當時因為年輕所以復原快速，並未把傷勢放在心上，沒想到到了老年之後，脊椎逐漸退化、長出骨刺，進而壓迫神經。