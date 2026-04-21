邱淑貞57歲神顏震撼網！　破次元同框工藤靜香…沈月緊抱木村光希

記者陳芊秀／綜合報導

香港影壇女神邱淑貞息影28年後罕見露面，大女兒沈月昨（20）日在社群平台驚喜曬出合照，不僅同框「木村嫂」工藤靜香驚喜同框，還包括木村光希。「兩代女神」破次元同框，除了展現星二代的青春無敵，邱淑貞極致凍齡的狀態更引發網友集體驚嘆：「還是那麼美！」

▲邱淑貞（左1）破次元同框工藤靜香（左2），沈月（右2）與木村光希（右1）難得合體。（圖／翻攝自IG）

港日星二代相擁如閨蜜

[廣告]請繼續往下閱讀...

合照中，邱淑貞、工藤靜香、沈月與木村光希一字排開。邱淑貞身穿藍色條紋襯衫，工藤靜香則以純白襯衫搭配個性長鏈，兩位傳奇女星依舊保有當年的風采。另一張照片中，沈月與木村光希親密相擁。沈月身穿星星刺繡牛仔套裝展現精緻美貌，木村光希則以條紋西裝外套搭配爽朗笑靨。兩人一個甜美、一個優雅，兩人都完美繼承了父母的優良基因。

▲沈月緊抱木村光希。（圖／翻攝自IG）

邱淑貞神級狀態吸睛

現年57歲的邱淑貞皮膚依然緊緻白皙，即便與20多歲的女兒同框，其精緻的小臉與靈動神韻絲毫不顯老態，神顏彷彿凍結在90年代。網友見到合照輪番稱讚「邱淑貞是最好看」、「豆豆真漂亮」、「邱的臉比她女兒還小，現實中是有多小啊」、「邱淑貞還是這麼美」。還有人評論「媽媽輩邱淑貞贏，女兒輩米村（木村）更高階」，眾人認證星二代「遺傳了媽媽的美貌」、「四個大美人」。

▲邱淑貞與女兒沈月合體工藤靜香、木村光希，合照吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自IG）