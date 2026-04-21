八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」　謝承均淚喊我是爸爸…網全看傻

記者陳芊秀／綜合報導

台灣八點檔劇情向來以「無極限」著稱，近日熱播劇《百味人生》的一幕橋段引發社群平台熱烈討論。劇中護理師向男主角謝承均告知其孩子流產，隨後竟遞出一個銀色「鐵便當盒」，稱流產的寶寶就裝在裡面。這段畫面被迷因帳號轉載後，因過於超現實的設定讓網友集體崩潰，驚呼：「真的領便當了！」

▲八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」 謝承均淚喊我是爸爸。（圖／翻攝自IG）

謝承均對便當盒淚喊：我是爸爸

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影片中，謝承均得知流產的寶寶是男胎而且已4個月，在接過便當盒後，因極度悲慟而哭到顫抖，他緊皺眉頭、雙眼含淚，深情地摸著冷冰冰的便當盒呼喚「孩子，我是你的爸爸」，將失去骨肉的絕望感表現得淋漓盡致。

岳虹則扮演流產寶寶的奶奶，岳虹一邊痛哭流涕，一邊更是演技大開，她淚流滿面、面容哀戚，摸著「便當盒」，一邊痛感「乖孫」，一邊，展現出痛失愛孫的哀傷，兩人對著日常餐具展現出的高度專注力，讓不少觀眾讚嘆演員的專業度。

網佩服演員：劇情很荒謬他們都哭得出來

儘管演員演得真摯，但「便當盒裝嬰」的設定實在太過突兀，引發大批網友在貼文下方留言，地獄梗齊發：「這算不算是一種領便當？（好荒唐）」、「不小心拿去微波怎麼辦？」、「這畫面實在是太炸裂了」。有觀眾質疑道具設定：「吼唷，為什麼我會看到這個⋯便當盒可以重複使用」、「不是啊在醫院真的會把流產的寶寶裝便當盒嗎了」。佩服演員定力，「很佩服八點檔演員，每次劇情很荒謬他們都哭得出來」、「演員的專注力跟演技真的太強了，竟然不會笑場」、「這個感覺很難進入情境！」、「好瘋」。