黃妃出手助出道！李子森初進錄音室陷瓶頸險遭換　暖心內幕曝光

記者孟育民／台北報導

許志豪、杜忻恬、李子森所主持的中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》邀來金曲歌后黃妃，節目中黃妃和李子森合唱聲勢磅礡的〈寒窯曲〉，結合戲曲與搖滾曲風震撼全場，黃妃對李子森則是誇讚不已：「連講話也進步很多，本來講話就不差，現在講話更圓滑，像我比較詞窮的人，他都可以幫忙接話，那唱歌來講，可能生活歷練多了一點，感情比以前豐富。」聽到師姐這番讚美，李子森謙虛回應：「妃姐是我生命中最重要的貴人，就像棵大樹，把我們這些幼苗保護長大。」

▲李子森、黃妃合唱。（圖／中天電視提供）



李子森能順利出道，原來跟黃妃有很大的關係，黃妃回憶說：「那時候公司要找新人，但他錄了好幾次，製作人都覺得不行要換掉，我說『不要啦，再給他試試看，新人進錄音室都會很緊張』，我就跟經紀人要他電話，跟他聊了一下，沒想到那天錄完音之後，製作人就說可以了。」





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▲李子森當年出道感謝黃妃相助。（圖／中天電視提供）





節目中，黃妃還帶來經典歌曲〈See You 阿囉哈〉，一開口就讓許志豪陷入學生時期的回憶：「每次聽到這首歌，學生時代的畫面就出來了，因為那時候都要去趕客運。」黃妃聽完也笑說這首歌讓她經常被誤會是客運公司老闆：「那時候親戚小孩都比較小，在路上如果看到這家客運，都會說『阿姨，我今天有看到妳公司的車』。」

這首歌也讓人想起她MV中的招牌手勢，黃妃則提起自己在新專輯中第一次嘗試跳舞：「以前都只有手部動作，這次拍〈月光下華爾滋〉MV，我在池子裡轉了大概15分鐘，而且一次Ok，現在想想，我怎麼這麼厲害。」