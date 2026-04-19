富邦奶昔被造謠「每天以淚洗面」　一閉眼就恐慌：真的快崩潰

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員奶昔近日透露自己遭惡意造謠，心情深受影響。今（19）日她再度透過社群發聲，坦言自從發現那些貼文以來，心理壓力已達臨界點，每天回家都以淚洗面，甚至一閉上眼睛就會感到恐慌。

▲奶昔。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔坦言，雖然她已在朋友的協助下，成功檢舉掉三篇不實文章，但仍有一篇造謠文屹立不搖，讓剛結束一整天應援、疲憊不堪的她，回到家後看著螢幕瞬間情緒潰堤。奶昔表示，希望藉由網友們的力量，協助檢舉該貼文，別讓謠言繼續擴散，「我真的快崩潰了。」

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奶昔強調，造謠者手中根本什麼影片也沒有，那些抱著看戲心態求影片的人，最終只會落入詐騙陷阱，「不管是真是假，都不應該去要影片！」面對部分網友質疑浪費司法資源，奶昔直言：「真的很無力，看圖片也知道這不是一般的酸民吧？」

▲奶昔PO文吐心聲。（圖／翻攝自Threads／milkshake_0622）

奶昔表示，這次報警並非只為了一己之私，而是深知如果不站出來，明天可能就會有其他女孩受害。她感嘆造謠者只需隨便替換姓名，就能輕易羞辱任何女性，雖然自己被指名道姓攻擊很倒楣，但她不希望有人再經歷同樣的情況，「真的沒有女生想遇到這種事⋯我發出來是因為做錯事的不是我，我想通了我應該為自己站出來，沒什麼好遮遮掩掩的。」