陸狗仔預告「兩對頂流CP新戀情」！拋3提示…保證真大咖還發毒誓

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈即將引爆戀情震撼彈了嗎？狗仔「劉大錘」於昨（9）日高調預告，聲稱將曝光兩對「已分手（BE）」頂流CP的新戀情，還暗示「一個90一個95」。由於以往狗仔爆料藝人八卦，常常被吐槽爆料的藝人知名度不夠大咖，但這次狗仔信心滿滿更立下重誓：「要是18線，我倒立吃翔（吃屎），立此為証」，再度掀起全網瘋狂競猜。

▲大陸狗仔預告兩對「頂流CP」新戀情。（圖／翻攝自微博）

八卦博主「吃瓜掌門」於昨日發文：「兩對頂流CP已經be！新戀情浮出水面！男帥女美都是頂級身材，嘶哈嘶哈！明天見！」除了指兩對CP的當紅程度是「頂流」級，更形容藝人外型「男帥女美、頂級身材」，再提供關鍵字「一個90、一個95」。除了暗示明星咖位、顏值、年齡區段，狗仔並放話：「這對屬實沒想到！絕對讓你們驚掉下巴」，預告爆料內容將顛覆大眾認知。

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▲狗仔劉大錘保證明星絕對是頂流，「要是18線我倒立吃翔（吃屎）」。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛根據「90、95」的關鍵詞開始猜測，有人提及《入青雲》走紅的侯明昊與盧昱曉，不過被被狗仔否認，預告爆料的留言串，網友接連點名孫千、王天辰、任敏、白敬亭、古力娜扎等人。而劉大錘在與網友互動時，暗示部分網友的猜測已「接近真相」，但隨即又強調結果會是大家「絕對想不到」的組合。部分資深追星族推測，爆料對象可能涉及近期爆火的劇中CP或是私下交集極少的「冷門組合」。而狗仔劉大錘預計於10日上午11點揭曉答案。