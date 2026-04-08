不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子 正宮核對時間軸心碎

▲曾與朱宇謀（右）相戀並同居，林倪安（左）指男方會「擼貓」、展現愛貓的樣子，但貓咪生病卻置之不理。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

不只女明星、網紅受害，還有不少素人女性曾受騷擾。素人案例一號是去年12月時，在夜店和Wish一起喝酒，趁著酒酣耳熱之際，Wish直接躺在女性朋友懷裡磨蹭，讓女方嘆「這個人很不OK。」林倪安詢問日期，一聽是12月24日，便說：「那天Wish說去交換禮物，結果喝到酒駕回來，早上6點多到家，因為我一直哭，氣他酒駕，所以印象很深。」

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▲林倪安曾捲入小三風暴，女方說朱宇謀不願公開兩人戀情，就是怕負評會傷害到自己的形象。（翻攝自林倪安IG）



案例二號是今年1月初和朋友們上夜店玩，離開時，Wish展現紳士風度要送外國女性友人回飯店，對方表示和同志友人住在同家飯店，無須他護送，但他硬是上車跟著回飯店，嚇得女方向同志友人求救，最後才趕走他，林倪安回應對方：「那時我們還在一起，真抱歉。」

案例三號則發生在今年3月21日，Wish酒後想把女生帶回飯店，遭對方拒絕，Wish盧到底之餘，還抱著女方要親吻，並裝傻問：「為什麼不能親？」對方好不容易脫離Wish，急忙搭車離開，至心仍心有餘悸；林倪安更查出當天Wish有新竹飯店的發票。

▲林倪安指朱宇謀隨身攜帶保險套，還意有所指說不要碰觸對方的酒或菸。（翻攝自林倪安IG）



案例四號是一位信奉基督教的漂亮女生，被Wish盯上，沒想到Wish對著對方又摟又抱，毛手毛腳讓對方覺得被侵犯，難過了好幾天。案例五號則是Wish藉訊息問對方，「妳還有母乳嗎？」對方一開始還傻傻回答「有。」Wish隨即問：「是什麼味道？可以喝喝看嗎？」立馬被拒。



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