《換乘戀愛4》大結局揭曉「這對復合秒發IG閃照」　最終配對CP公開

文／妞新聞

受封「戀綜天花板」的韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》系列，第四季拉長到21集，經過史上最長的「前任X VS新對象」戀愛修羅場後，終於在1月21日播出最終回大結局，還特別邀請BLACKPINK成員「Jennie」擔綱棚內特別嘉賓，一起觀看11位男、女出演者的最後抉擇，究竟誰牽手成功？哪一對又選擇再續前緣呢？

以下有最終結局雷，請斟酌服用

「我與X的關係終點是？」

《換乘戀愛4》最終配對公開

▲《換乘戀愛4》最終配對公開。（圖／naver

▲（左）智賢、元奎。（圖／naver

▲智妍與宇振。（圖／naver，下同）

經過每日的爭吵、留戀、心動、挽回各種情緒交織之下，出演者的感情線呈現大亂鬥狀態，最後「智賢、元奎」以及「智妍、宇振」在最後一集中，決定再度牽起前任X的手，2對前任CP確定復合。

智妍與宇振似乎隱瞞得太久，趕在節目配對結果播出後，在稍早於個人IG高調曬出兩人的超甜合照放閃，可以看到照片中小倆口一起穿著同款情侶居家服合影，四格動態照中還親密摸臉、親臉頰，最上面一格更被發現「疑似超甜接吻」，忍不住狂放閃的模樣，吸引廣大網友留言祝福。

另外，讓觀眾霧裡看花的「賢智愛情線」，前任男友百賢與新歡有植之間，最後與有植配對成功，而百賢則與「允寧」互相選擇，一共誕生4對情侶檔！敏京最終還是選擇前男友有植、宰亨選擇智賢、勝勇選擇前女友賢智，網路上更有傳聞爆料，百賢與允寧兩人在現實中也真的交往，讓網友們擔心表示：「允寧看播出會不會難過？」更多詳細內容請看節目喔！

【延伸閱讀】

《換乘戀愛4》開播5大亮點！史上顏值最高「男嘉賓全183CM以上」、首集就邀一對一約會

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

