3啦啦隊女神齊聚！睦那京做鬼臉畫面超萌　台韓奔波「除夕計劃曝光」

記者孟育民／台北報導

集結頂級啦啦隊女孩的〈Cheer Up〉女孩快閃盛典連續一個月，11 日迎來最終日，邀請韓國知名啦啦隊女孩睦那京、「啦啦隊 IU」崔洪邏及李素敏現身，與粉絲近距離互動。現場一度出現逗趣畫面，有粉絲穿著「河智媛」的衣服故意逗睦那京，讓她當場直呼：「智媛 Come here！過來過來！」引發眾人笑聲。

▲睦那京和穿著「河智媛」衣服的粉絲合照 。（圖／CHEER UP提供）

壓軸亮相的崔洪邏、李素敏與睦那京風格各具特色。向來以大方直爽著稱的睦那京替粉絲點餐時，不僅表情活潑，不時做出可愛鬼臉，全場粉絲直呼「超暈」。現場主持人教她說日本網路流行的「美味咒語」——「萌ㄟ萌ㄟ」，讓睦那京瞬間崩潰求救，最後害羞唸完後落荒而逃，笑翻全場。

▲睦那京扮鬼臉。（圖／CHEER UP提供）

聊到即將到來的過年連假，因台韓兩邊跑通告的睦那京表示，今年除夕仍需上班，「希望連假能多陪陪家人。」被問到過年必吃料理，她毫不猶豫回答「豬肉泡菜鍋」，更透露最愛吃媽媽煮的味道，「每次回韓國一定直奔去吃！」說著還配合做出小跑步手勢，相當可愛。問她如何形容自己？她笑說：「健康、清純、愛搞笑。」

▲▼睦那京出席cheer up 活動 。（圖／CHEER UP提供）

〈Cheer Up〉女孩快閃盛典自 12 月 20 日起連續一個月於週末舉行，由協奏曲文創舉辦，邀請多位海內外人氣啦啦隊女孩輪番登場，讓粉絲能在午後品嘗甜點、喝飲品，同時與心中的「啦啦隊女神」近距離互動，體驗少見的沉浸式活動形式。官方表示，啦啦隊文化已逐步從球場應援延伸為 IP 生態，粉絲體驗與互動感的重要性提升，未來將持續探索更多可能。



